جزئیات پذیرش بدون آزمون در دو دوره کاردانی/ شرط ثبت نام داوطلبان فوق دیپلم و دیپلمه

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کاردانی نظام جدید 93 بر اساس سوابق تحصیلی از هفته آینده آغاز می شود.

وی افزود: ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در گزینش رشته های تحصیلی موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی که پذیرش در آنها بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد منحصرا از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش از روز شنبه 17 آبان آغاز می شود و تا روز چهارشنبه 21 آبان ادامه دارد.

توکلی اظهار داشت: افرادی که حداکثر تا تاریخ 30 بهمن 93 موفق به اخذ مدرک فوق دیپلم (کاردانی) می شوند ضرورت دارد در صورت تمایل در مهلت تعیین شده و پس از مطالعه دفترچه راهنما که قبل از شروع ثبت نام روی سایت قرار می گیرد به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی است و داوطلبان باید بر اساس دفترچه راهنما با مراجعه به سایت سازمان نسبت به پرداخت وجه ثبت نام اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره کاردانی نظام جدید 93 گفت: ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی که پذیرش در آنها بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد نیز منحصرا از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش از روز دوشنبه 19 آبان آغاز می شود تا روز شنبه 24 آبان ادامه می یابد.

وی افزود: افرادی که حداکثر تا تاریخ 30 بهمن 93 موفق به اخذ مدرک دیپلم فنی و حرفه ای یا کاردانش می شوند ضرورت دارد در صورت تمایل در مهلت تعیین شده و پس از مطالعه دفترچه راهنما که قبل از شروع ثبت نام روی سایت سازمان قرار می گیرد و فراهم کردن مدارک مورد نیاز ثبت نام به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

توکلی یادآور شد: پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی است و داوطلبان باید بر اساس دفترچه راهنما با مراجعه به سایت سازمان نسبت به پرداخت وجه ثبت نام اقدام کنند.