حفظ تمامیت ارضی سوریه به نفع همه کشورهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه کمک به مردم کوبانی نباید به عاملی برای مداخله خارجی در این کشور تبدیل شود، اظهار داشت: ما نسبت به تحرکات خارجی در منطقه عین‌العرب سوریه و پیامدهای تجزیه سوریه به کسانی که اهداف خاصی را دنبال می‌کنند هشدار می‌دهیم.

وی افزود: حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی سوریه به‌نفع مردم سوریه و همه کشورهای منطقه است.

معاون وزیر خارجه ادامه داد: آمریکا با اقدامات شتابزده و خارج از موازین حقوق بین‌الملل سیاست تخریبی را دنبال می‌کند که نتیجه آن رشد فزاینده تروریسم و مداخلات خارجی در منطقه خاورمیانه است و مبارزه با گروهک تروریستی داعش را بهانه قرار داده‌اند.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه مردم مقاوم سوریه اجازه نخواهند داد تروریست‌ها و مداخله‌گران خارجی سوریه را تبدیل به لیبی جدید کنند، تاکید کرد: ایران قویا از سوریه در مبارزه با تروریسم و بازگشت آرامش به این کشور و منطقه حمایت می‌کند.