به گزارش خبرنگار مهر، بعد از روی کار آمدن دولت جدید و بهبود فضای تعاملات خارجی، هیات های تجاری متعددی به ایران آمدند تا در صورت گشایش قفل تحریم، از قافله سهم‌خواهی در اقتصاد ایران عقب نمانند. در عین حال، بیش از آنکه شرکت های جدید برای سرمایه گذاری و حضور در اقتصاد ایران، پای میز مذاکره با طرف های ایرانی خود بنشینند، شرکت هایی وارد گود شدند که اتفاقا در زمان تشدید تحریم‌ها، اولین کسانی بودند که بار خروج از اقتصاد ایران را بستند و روانه کشورهایشان شدند تا خوش خدمتی هم به غربی‌ها کرده باشند.

در صدر شرکت های مطرح خارج شده از ایران در زمان تحریم که مشکلات بسیاری را نیز برای بازار به وجود آورد، شرکت های خودروسازی بودند که سالها با انعقاد قراردادهای یکطرفه، تلاش داشتند تا سهم بیشتری از بازار ایران را به خود اختصاص دهند، در حالی که اکنون که زمزمه بازگشایی مجدد بازار ایران و از بین رفتن قفل تحریم بر سر زبانها افتاده است، باز هم به ایران آمده اند و تلاش دارند تا همچون گذشته، سود مناسبی را از این بازار 70 میلیونی به خود اختصاص دهند.

اما زمانی که رسانه‌ها می‌خواهند از نتایج مذاکرات خودروسازان خارجی با طرف‌های ایرانی آگاهی یابند تا مبادا مجدد قراردادی منعقد شود که به ضرر اقتصاد ایران باشد، واژه‌ای به نام "محرمانه" از سوی خودروسازان و قطعه سازان مطرح می‌شود که راه را برای هرگونه اطلاع رسانی در خصوص مذاکرات خودروسازان خارجی با ایرانی‌ها می بندد.

هفته گذشته نیز قرار بود شرکت رنو با جمعی از قطعه سازان ایرانی جلسه‌ای برگزار کند که در نتیجه آن، علاوه بر اینکه ضرر و زیان قطعه سازان مبنی بر کاهش تولید محصولات رنو از جمله مگان و تندر 90 را جبران کند و از سوی دیگر، سفارش قطعات خودروهای جدید خود که قرار است با ایران خودرو و سایپا در آینده ای نزدیک تولید شود، را به قطعه سازان ایرانی بدهد.

ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو، در گفتگو با مهر از برگزاری این جلسه خبر می‌دهد و تنها اما به این جمله بسنده می کند که رنو اجازه اطلاع رسانی در خصوص این جلسه را نداده است.

وی می گوید: جزئیات این جلسه محرمانه است و رنو خود گفته است که نتایج را اعلام می‌کند و اجازه اطلاع رسانی نداده است.

از سوی دیگر، سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز که زیرمجموعه اش یکی از تولیدکنندگان اصلی محصولات رنو به شمار می‌آید، در گفتگو با مهر از برگزاری چنین جلسه‌ای، ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: جلسات دوره‌ای از سوی انجمن قطعه سازان فرانسوی با انجمن قطعه سازان ایران به صورت دوره ای، رسمی و غیررسمی برگزار می شود که ممکن است جلسه هفته گذشته نیز از این دست جلسات باشد.

وی می افزاید: برنامه افزایش تولید محصولات رنو در ایران وجود دارد.

جلسه رنو با قطعه سازان ایرانی در شرایطی برگزار شده است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، قراردادهای رنو با ایران را یکطرفه می‌دانند و البته قرار بر این شده است که برخی از این قراردادها اصلاح شود.

آنگونه که مدنی هفته گذشته در گفتگو با مهر اعلام کرد، تجدیدنظر در مورد قراردادهای رنو در ایران کلید خورده است. او در گام اول، از اصلاح قرار داد تولید تندر 90 خبر داده و می گوید: قرارداد تولید تندر 90 اشکالاتی داشته که هم اکنون کارشناسان ایرانی با رنو در حال مذاکره هستند.

این خبر در حالی مطرح شد که هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در حاشیه نمایشگاه تبریز، انتقادات شدیدی را بر قرارداد تندر 90 مطرح کرد و گفت: این قرارداد اشکالات زیادی دارد و اگر قرار باشد که ایران خودرو میان تولید تندر 90 با محصول جدید خود یعنی دنا، یکی را انتخاب کند، حتما تندر 90 انتخاب نخواهد شد.

از سوی دیگر، کارشناسان محرمانه بودن مذاکرات شرکت‌های خودروساز ایرانی با همتایان فرانسوی خود به خصوص، را راهی برای وقت کشی از سوی خودروسازان می دانند و معتقدند که از سال گذشته که اولین همایش بین المللی صنعت خودرو در ایران برگزار شد، همچنان مذاکرات میان ایران و خودروسازان خارجی به خصوص پژو و رنو محرمانه باقی مانده و هیچگونه اطلاع رسانی یا نتیجه مشخصی به دست نیامده است.

همان روزهای اولین همایش هم که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت پای میز مذاکره با خودروسازان خارجی از جمله پژو و رنو نشست، ملاقات پشت درهای بسته صورت گرفت و تا این لحظه که حدود یکسال از آن مذاکرات می گذرد، نه دستاوردی برای ایران به ثمر رسیده و نه هیچ گاه از جزئیات این دیدار، رمزگشایی شده است.