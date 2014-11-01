به گزارش خبرنگار مهر، ششمین شماره از مجله تخصصی «تجدد استایل» با مطالبی متنوع درباره نوع پوشش و استایل همراه با گفتگویی با بهرام رادان درباره علاقه اش به خوش‌پوشی و مد منتشر شد.

اولین مطلبی که هنگام ورق زدن مجله به چشم می‌خورد یادداشت کوتاهی درباره پوشش ورزشکاران کاروان ایران در بازی های آسیایی اینچئون با عنوان «با وقار و روز آمد» نوشته مازیار بهره مند به چشم می خورد. در این یادداشت نویسنده با اشاره به پوشش لباس کاروان ایران در این بازی ها که ترکیبی از رنگ سورمه ای و صورتی ملایم بوده و توسط کارخانه صنعت پوشاک پرشین کاریز که با نام تجاری «زاگروتی» فعالیت می کند، طراحی شده است، در مجموع پوشش آنها را استانداردی برای نماد وقار ایرانیان تلقی کرده است.

بخش بعدی مجله به یادداشتی با عنوان «با زنان مسلمان در fashion flighting famine ؛ کمپینی جهانی برای معرفی ظرفیتهای پوشش اسلامی» نوشته ری‌را هاشم زاده اختصاص دارد که در این مطلب به سازمانی به نام «زنان مبارز فشن» اشاره می کند که به دنیای مد قدم گذاشته و هدفش حمایت و گسترش مد به شیوه ای است که زنان زنان محجبه مسلمان ضمن حفظ مبادی اخلاقی و دینی با آن راحت‎تر و خوش پوش‌تر باشند.

در ادامه مطلبی با عنوان «پا به پای شرلوک هلمز، از اسرار یک موزه تا استایل یک کارگاه» از نیلوفر حاجی رحیمی با تیتر «خانه ای از ابریشم» منتشر شده که در آن درباره موزه خصوصی شرلوک هلمز که در خانه ای با پلاک 221B در شهر لندن که توسط دختر سر آرتور کانن داین نویسنده مجموعه داستانهای شرلوک هولمز در سال 1990 راه اندازی شده، توضیح داده و در ادامه با اشاره به وسائلی که در این موزه یافت می شود به سریالی که شبکه BBC درباره این شخصیت جذاب ساخته می پردازد و نوع پوشش و لباس‌های دو شخصیت شرلوک هولمز و دکتر واتسون را در این مجموعه تلویزیونی با میان تیترهایی همچون «دکتر واتسون خوش تیپ تر است یا شرلک هولمز؟»، «کمد لباس شرلوک هولمز»، «کمد لباس دکتر واتسون» و... مورد بررسی قرار می دهد.

بخش بعدی مجله به گفتگوی اختصاصی با بهرام رادان درباره استایلش اختصاص دارد که مارال دوستی دبیر تحریریه این مجله گفتگو را انجام داده است. رادان در این مصاحبه درباره دوران کودکی اش و علاقه یا که از بچگی به مد و لباس‌های متفاوت داشته، طرز لباس پوشیدنش و اینکه چقدر اهل پوشیدن برند است، سخن گفته. در این مصاحبه دوستی به پیشنهاد رادان گپ کوتاهی نیز با مهین دخت سهامی مادر بهرام رادان زده و از او درباره استایل پسرش در کودکی و علاقه به خوش پوشی سوالاتی پرسیده است.

قسمت بعدی مجله «تجدد استایل» به مارلون براندو و نوع پوشش می پردازد. این بخش با عنوان «استایل یک قهرمان» نوشته نیلوفر حاجی رحیمی به نوع لباسهایی که مارلول براندو بازیگر شناخته شده هالیوود در دوران فعالیتش بر تن می کرده، اشاره شده و انتخاب های نامتعارف براندو که او را تبدیل به شمایل دهه 50 آمریکا کرده، مورد بررسی قرار می گیرد.

یادداشت بعدی نگاهی به طراحی لباس در فیلم «پاریس تگزاس» با عنوان «شاعرانگی در طراحی لباس» دارد که توسط امین رهبر نوشته شده است. «چگونه مثل یک جنتلمن لباس بپوشیم» عنوان یاددداشت بعدی مجله است که توسط گلدانه ترکمنی آذر نوشته شده که در آن 10 نکته کلیدی برای خوش پوش تر شدن ذکر شده است.

منتخبی از هفته مد نیویورک برای بهار و تابستان 2015 و مطلبی با عنوان درباره مد ژاپن؛ سامورایی های مد که به معرفی طراحان شناخته شده مد ژاپن از جمله هیروشی فوجیوارا، هیروکی ناکومارا، جونیا واتاناوی و... می پردازد بخشهای دیگر این مجله هستند. در ادامه به بررسی افسانه «لویی ویتون» در آستانه 160 سالگی و اینکه چطور این برند شناخته شده دنیای مد توانسته در طول سالها فعالیتش در بهترین نقطه فشن دنیا قرار داشته و طرفداران بسیاری را از ناپلئون بناپارت تا مارادونا داشته باشد، بررسی می کند.

بخش بعدی این مجله به بررسی تاثیر مد و موسیقی بر یکدیگر اشاره داشته و علاوه بر بررسی طراحی لباس در دهه 60، 70 و 80 در موسیقی کشور به نوع پوشش خوانندگانی چون سیروان خسروی، رضا صادقی، احسان خواجه امیری، رضا یزدانی، کامکارها، رستاک، لیان، استاید و پیشکسوتان هنر موسیقی ایرانی در کنسرت هایش پرداخته است.

مطالبی درباره ساعت های آدمار پیگه، سوپر کشتی «سولانژ»، جواهرات تیفانی، خاویار طلای سیاه خزر بخش های بعدی مجله «تجدد استایل» هستند. یادداشتی درباره آداب معاشرت و اینکه «چطور میزبان خوبی باشیم» و معرفی پوشش های برگزیده که اختصاص به معرفی هنرمندان خوش پوش دارد بخش‌های پایانی مطالب مجله را شامل می شوند.

در بخش معرفی برترین خوش پوش ها که «از تهران تا ونیز» نام دارد هنرمندانی چون رخشان بنی اعتماد، حبیب رضایی و پیمان معادی در جشنواره ونیز، فرمان فتحعلیان، سیمین غانم، زهرا عاملی، نیکی مظفری، حمید حامی، میلاد کیمرام، نوید محمدزاده، محمد زارع، شهاب رمضان، امید حاجیلی، نیما مسیحا، روزبه بمانی، مهدی یراحی به عنوان خوش پوش ترین ها انتخاب شده اند.

یادداشتی درباه «کژوال» و اینکه وقتی از کژوال حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟ و معرفی لباس سرداری که لباسی قدیمی در ایران محسوب می شود و معرفی سومین مجموعه ریکاردو تیشی و نایکی آخرین مطالب این مجله هستند.

ششمین شماره ویژه نامه دیزاین و پوشش با عنوان «تجدد استایل» با صاحب امتیازی چاوش شیرانی و مدیر مسئولی سجاد نوروزی با قیمت 20 هزار تومان از دکه های روزنامه فروشی قابل خریداری است.