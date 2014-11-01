ممنوعیت استفاده از نهر فرات برای کاروان امام حسین(ع) به دستور عمربن سعد

به گزارش خبرنگار مهر، در کتاب ارشاد شیخ مفید و سایر کتاب‌های تاریخی ذکر شده که، در روز هفتم محرم عبید اللّه‏ بن زیاد ضمن نامه‌‌ای به عمر بن سعد از وی خواست تا با سپاهیان خود بین امام حسین(ع) و یاران، و آب فرات فاصله ایجاد کرده و اجازه نوشیدن آب به آنها ندهد.

عمر بن سعد نیز بدون فاصله عمرو بن حجاج را با ۵۰۰ سوار در کنار شریعه فرات مستقر کرد و مانع دسترسی امام حسین(ع) و یارانش به آب شد.

دراین روز مردی به نام عبداللّه‏ بن حصین ازدی که از قبیله بجیله بود فریاد برآورد: ای حسین! این آب را دیگر بسان رنگ آسمانی نخواهی دید! به خدا سوگند که قطره‏‌ای از آن را نخواهی آشامید، تا از عطش جان دهی!

امام حسین(ع) فرمودند: خدایا! او را از تشنگی بکش و هرگز او را مشمول رحمت خود قرار نده.

حمید بن مسلم می‏‌گوید: به خدا سوگند که پس از این گفتگو به دیدار او رفتم در حالی که بیمار بود، قسم به آن خدایی که جز او پروردگاری نیست، دیدم که عبداللّه‏ بن حصین آنقدر آب می‌‌آشامید تا شکمش بالا می‏‌آمد و آن را بالا می‌آورد و باز فریاد می‏زد: العطش! باز آب می ‏خورد، ولی سیراب نمی ‏شد. چنین بود تا به هلاکت رسید.