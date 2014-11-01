سمينار ویژگی هایی زبانی قرآن کریم در دانشگاه سونان اندونزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار بین المللی زبان و دین با عنوان «ویژگی هایی زبانی قرآن کریم» در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه سونان کالیجاگای اندونزی برگزار شد. در این سمینار بین المللی كه دوم آبان 93 برگزار شد، تونی لدیکوت از دانشگاه استرالیا با موضوع «رویکرد زبان در عمل مردم به دین» و حجت الله ابراهیمیان رایزن فرهنگی ایران با عنوان«ویژگی های زبانی قرآن کریم» سخنراني كردند.

در ابتداي اين سمينار، تونی لدیکوت از دانشگاه استرالیا به اهمیت نقش زبان در دین اشاره نمود و اظهار داشت: دو فهم غالب در خصوص زبان در زمینه های دینی وجود دارد: اولاً، زبان به عنوان یک شیء مقدس شمرده می شود. ثانیاً، زبان به عنوان یک ابزار ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرد.

سپس ابراهیمیان با عنوان «ویژگی های زبانی قرآن کریم»به ایراد سخن پرداخت. وي اظهار داشت: چند ویژگی وجود دارد که می توان به عنوان ویژگی های زبانی قرآن از آن نام برد و آنها عبارتند از:

1- زبان عربی به واسطه زبان قرآن با اصطلاحات خاص خود به فربگی رسید.

2- قرآن دارای آیات طولانی و در عین حال شفاف و روشن است.

3- زبان قرآن زبان شنیداری است و در عین حال زبان معیار تلقی می شود.

4- ویژگی سجع و التفات نیز از خصوصیات زبانی قرآن است.

5- قرآن در ایجاز کلامی نیز با فشردگی و حذف ویژگی خاص خود را دارا می باشد.

6- تصویر پردازی قرآن در قالب تشبیه، استعاره و تمثیل نیز از دیگر ویژگی ها است.

در ادامه رایزن فرهنگی ايران در اندونزي از زبان فارسی سخن گفت و اظهار داشت: امروزه زبان فارسی بیش از زبان دیگر در خدمت قرآن می باشد.

برگزاری نمایشگاه «از عاشورا تا ظهور» درکابل

به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم الحرام و عاشورایی حسینی دومین نمایشگاه «از عاشورا تا ظهور»در مصلای شهید مزاری غرب کابل برگزار شد.

اين نمايشگاه كه توسط مجمع علمی موعود برگزار شد، غرفه های چون انتظار، کاروان اسرأ، نهرعلقمه ، قتلگاه، گناشناسی و قبرستان بقیع راه اندازی شده است.

در افتتاح این نمایشگاه سخنرانان ضمن تاکید بر الگوی قراردان قیام امام حسین(ع) و مکتب حسینی برگزاری این چنین نمایشگاه را جهت نهادینه شدن فرهنگ عاشورایی و قیام حسینی پر اهمیت خواندند.

لازم به ذکر است که این نمایشگاه از چهارم محرم شروع شده است و تا سیزده محرم ادامه خواهد داشت.