اعلام اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسال/ نظری، کشاورز و طاهری دعوت نشدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال ایران از روز چهارشنبه این هفته اردوی آماده سازی‌اش را برای حضور در مسابقات گرندپری برزیل آغاز می‌کند. اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

علیرضا صمیمی (ملی حفاری خوزستان) سپهر محمدی، مهدی جاوید و احمد اسماعیل پور (گیتی پسند اصفهان) فرهاد توکلی (فرش آرا خراسان رضوی) میثم خیام (فردوسی خراسان رضوی) محمد شجری (شهرداری ساوه) علیرضا وفایی (ماهان تندیس قم) بهروز جعفری و وحید شفیعی (دبیری تبریز)، محمدرضا سنگ سفیدی و حمید احمدی (تاسیسات دریایی تهران) مرتضی عزتی و سعید مومنی (مس سونگون).

لازم به ذکر است، پس از این اردو و پیش از اعزام ملی پوشان به برزیل 2 بازیکن (در روز پنجشنبه 15 آبانماه) با نظر کادرفنی از لیست ملی پوشان اعزامی خط می‌خورد و تیم ملی فوتسال کشورمان ساعت 4 بامداد روز جمعه 16 آبانماه تهران را به مقصد برزیل ترک می‌کند.

همچنین علی اصغر حسن‌زاده و حسین طیبی دو بازیکن حاضر در لیگ روسیه بطور مستقیم به ملی پوشان در سائوپائولو ملحق خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این فهرست نام قدرت بهادری بازیکن تیم فرش‌آرا هم دیده نمی‌شود که این بازیکن به دلیل مصدومیت از کادرفنی خواسته که در این اردو حضور نداشته باشد.