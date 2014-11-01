امام جمعه قزوین شهادت ولی الله محمد بیگی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شهادت جانباز 70درصد شهید ولی الله محمد بیگی نماینده مقام معظم رهبری در استان وامام جمعه قزوین جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس بیش از سی سال در تمامی صحنه های فرهنگی واجتماعی و با تحمل مشقات حاصله از مقام منیع جانبازی همواره مدافع این نظام برآمده از خون شهدا وولایت فقیه بود.

آیت الله باریک بین یاداورشد: جانباز شهید محمد بیگی سرانجام با عروج ملکوتی خود وکسب فیض عظمای شهادت نوای دلنشین کاروانیان عشق و ایثار و شهادت را در ماه محرم که ماه قیام سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفایشان هست را در استان ما معطر کرد.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: این جانبازان و ایثارگران و شهدای دوران دفاع مقدس در آن ایام حماسه و ایثار جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا نگذارند دشمنان به این خاک مقدس تعدی وجسارت کنند.

آیت الله باریک بین تصریح کرد: باید قدر این نظام اسلامی و ولایت را دانسته و از ارزش ها حفاظت کنیم و با یاد شهدا باید بدانیم که این نظام بر آمده از خون شهدا به این راحتی به دست ما نیامده است.

امام جمعه قزوین ضمن تسلیت شهادت این جانباز سرافراز بیان کرد: اینجانب شهادت این جانباز پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی را که سال های طولانی در عرصه های مختلف فرهنگی واجتماعی و در راه حفظ ارزش های والای انقلاب اسلامی حضوری ارزشمند و مستمر داشت را به خانواده محترم ایشان و همه همسنگران و ملت شریف ایران خصوصا مردم شهید پرور استان قزوین تسلیت و تهنیت عرض می کنم.

همچنین استاندار و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین نیز با صدور پیامی، شهادت جانباز ولی‌الله محمدبیگی را تسلیت و تهنیت گفتند.



در این پیام آمده است: بار دیگر آسمان ملکوتی دیار صلحا و شهدای ایران اسلامی، جانباز دیگری را از دست داد.

این پیام می‌افزاید: جانباز 70 درصد، ولی‌الله محمدبیگی که بیش از سی سال در تمامی صحنه‌های فرهنگی و اجتماعی، با تحمل مشقات حاصله از مقام منیع جانبازی، همواره مدافع انقلاب و ولایت‌فقیه بود، سرانجام با عروج ملکوتی خود و کسب فیض عظمای شهادت، نوای دل‌نشین کاروانیان طریق عشق و ایثار و شهادت را در ماه سرخ حسینیان، زمزمه‌ای دیگر کرد.

در این پیام عنوان شده است: شهدا با عبور از گذرگاه درخشان پل شهادت، که اصلی‌ترین وسیله رسیدن به معبود است، برای همیشه جاویدان باقی می‌مانند و عزت و سربلندی را برای ملت شریف ایران به جای گذاشته و ثبات و استمرار خط سرخ حسینی(ع) را با خون خود تضمین نمودند و راه شجاعت را به ما آموختند.

این پیام تأکید می‌کند: اینجانبان، به نوبه خود، شهادت و عروج آسمانی این پرنده‌ سبک‌بال که سال‌های طولانی در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، در راه حفظ ارزش‌های والای انقلاب اسلامی، حضوری ارزشمند و مستمر داشت را به خانواده معزز و محترم ایشان و همچنین هم‌سنگران آن مجاهد صبور و ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شهیدپرور استان قزوین، تسلیت و تهنیت عرض کرده، رضوان و غفران الهی را برای او که سال‌های مدید، آلام و رنج‌های ناشی از جنگ تحمیلی را در پیکر مطهر خود، با بردباری و تحمل سپری کرد، از خداوند متعال مسئلت می‌نماییم.