به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری، شامگاه جمعه در جمع عزاداران حسینی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در سخنانی اظهار داشت: یاد مرگ یکی از عواملی است که می‌تواند به حرکت انسان در مسیر درست و راه اهل بیت(ع) و حضرت سیدالشهداء(ع) یاری کند.

وی با بیان اینکه برخی‌ها عنوان می‌کنند که انسان نباید زیاد یاد مرگ کند چرا که موجب افسردگی می‌شود، افزود: برخی‌ها از مرگ فراری اما برخی‌ها همواره به فکر مرگ هستند که در صدر آن‌ها امیرالمومنین(ع) قرار دارد که حضرت فرمود علاقمندی من به مرگ از وابستگی کودک به مادرش برای خوردن شیر بیشتر است.

استاد حوزه علمیه قم، افزود: در کربلا یاران و اصحاب امام حسین(ع) عاشق شهادت بودند و قاسم بن الحسن نوجوان ۱۳ ساله کربلا در این زمینه می‌گوید که مرگ در دیدگانم از عسل شیرین‌تر است.

وی ادامه داد: دسته دیگری از مردم زندگی خود را با مرگ تنظیم می‌کنند که این افراد علائمی دارند که عدم دلبستگی به دنیا از جمله آنها است.

حجت الاسلام ماندگاری عنوان کرد: مادر وهب که به همراه فرزند و عروسش تازه مسلمان شده بود در روز عاشورا به پسرش گفت که اگر در رکاب حسین(ع) و در دفاع از امامش به میدان نرود حلالش نمی‌کند و این امر نشان از عدم وابستگی مادر به فرزند وقتی که جریان حقی رخ می‌دهد است.

وی بیان داشت: متاسفانه امروز برخی از وابستگی‌های بین والدین و فرزند موجب شده که والدین نتوانند در مواقعی که فرزند مسیر اشتباهی را طی می‌کنند تذکر دهند.

وابستگی به دنیا تشخیص حق از باطل را سخت می کند

این کارشناس مسائل دینی عنوان کرد: انسان‌ها گاهی به مادیات همانند خانه، ماشین و سایر امکانات زندگی وابسته هستند که نباید گذاشت این وابستگی‌ها ما را از امام حسین(ع) جدا کند.

حجت الاسلام ماندگاری اضافه کرد: در کربلا خیلی از افراد بر سر دوراهی حق و باطل قرار گرفتند و به امام حسین(ع) پشت کردند و انسان باید بداند وقتی به دنیا وابستگی پیدا کرد نمی‌تواند مسیر حق را از باطل تشخیص دهد.

کارشناس برنامه‌های دینی صدا و سیما، بیان داشت: در سال‌های دفاع مقدس بسیاری از رزمندگان از زن و فرزند خود دل کندند و به یاران سیدالشهدا(ع) اقتدا کردند و در این مسیر به فیض عظیم شهادت رسیدند.

وی بیان داشت: کسانی که می‌خواهند زندگی خود را با یاد مرگ تنظیم کنند نباید دل دیگران را بشکنند و انسان با گناه حق خدا و با دل شکستن؛ حق مردم را ضایع می‌کند و باید تلاش کرد تا با توبه واقعی حق خدا را ادا و برای دیگران دعا کنیم.

حجت الاسلام ماندگاری گفت: کسانی که حق الناس و حق الله به گردن دارند نمی‌توانند ادعای حسینی بودن کنند و جزو یاران امام زمانشان باشند و دین خدا را یاری کنند.

وی بیان داشت: ما بعد از این دنیا؛ یک مسیر طولانی در پیش داریم که باید در این دنیا از فرصت‌ها به بهترین نحو استفاده کنیم و برای خود زاد و توشه لازم را فراهم کنیم.