تونل قلاجه ایلام تا نیمه اول سال آینده بهره برداری می شود

عبدالهاشم حسن نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش می شود با اعتبار ملی طرح تونل قلاجه تا هفته دولت درنیمه اول سال 94 به بهره برداری برسد.
وی افزود: برای تکمیل و بهره برداری از این طرح راه سازی 13 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
این مسئول در ادامه اظهار داشت: در رابطه با مشکلات مالی این پروژه با توجه به ردیف اعتباری که از اعتبارات ردیف ملی در اختیار سازمان راهداری قرارداده شده اعتبار 100 درصدی برای این طرح اختصاص می یابد.
وی اضافه کرد: این تونل هم اینک در مرحله کف ریزی است.
این مسئول درباره قطعه های اول و دوم محور ارتباطی کنجانچم در مهران نیز گفت: تلاش می شود این طرحها تا دو سال آینده به بهره برداری برسند.