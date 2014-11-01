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۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۴

رئیس‎جمهور ترکیه:

تسلیحات آمریکا در اختیار داعش قرار گرفته است

تسلیحات آمریکا در اختیار داعش قرار گرفته است

رئیس جمهور ترکیه طی نشستی در پاریس به تحولات اخیر عراق پرداخت و اعلام کرد: ما شاهد این بودیم که تسلیحات اهدایی آمریکا به ارتش عراق، یک شبه به دست داعش افتاد و آنها با این تسلیحات توانستند بر 40 درصد عراق سیطره پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "رجب طیب اردوغان" رئیس‌جمهور ترکیه در نشست موسسه روابط بین‎الملل در پاریس به انتقادات مطرح شده علیه این کشور درباره حمایت از داعش واکنش نشان داد.

وی افزود: ما مرتکب اشتباه حمایت از گروه تروریستی داعش نشده‎ایم و طی 33 سال گذشته همواره علیه تروریسم جنگیده‎ایم و تروریسم را می‎شناسیم.

اردوغان ،داعش را محصول وقایع سالهای اخیر در سوریه و عراق دانست و افزد: ما شاهد این بودیم که تسلیحات اهدایی آمریکا به ارتش عراق، یک شبه به دست داعش افتاد و آنها با این تسلیحات توانستند بر 40 درصد عراق سیطره پیدا کنند.

کد مطلب 2413493

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