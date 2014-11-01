تسلیحات آمریکا در اختیار داعش قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "رجب طیب اردوغان" رئیسجمهور ترکیه در نشست موسسه روابط بینالملل در پاریس به انتقادات مطرح شده علیه این کشور درباره حمایت از داعش واکنش نشان داد.
وی افزود: ما مرتکب اشتباه حمایت از گروه تروریستی داعش نشدهایم و طی 33 سال گذشته همواره علیه تروریسم جنگیدهایم و تروریسم را میشناسیم.
اردوغان ،داعش را محصول وقایع سالهای اخیر در سوریه و عراق دانست و افزد: ما شاهد این بودیم که تسلیحات اهدایی آمریکا به ارتش عراق، یک شبه به دست داعش افتاد و آنها با این تسلیحات توانستند بر 40 درصد عراق سیطره پیدا کنند.