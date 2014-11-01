تسلیحات آمریکا در اختیار داعش قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "رجب طیب اردوغان" رئیس‌جمهور ترکیه در نشست موسسه روابط بین‎الملل در پاریس به انتقادات مطرح شده علیه این کشور درباره حمایت از داعش واکنش نشان داد.

وی افزود: ما مرتکب اشتباه حمایت از گروه تروریستی داعش نشده‎ایم و طی 33 سال گذشته همواره علیه تروریسم جنگیده‎ایم و تروریسم را می‎شناسیم.

اردوغان ،داعش را محصول وقایع سالهای اخیر در سوریه و عراق دانست و افزد: ما شاهد این بودیم که تسلیحات اهدایی آمریکا به ارتش عراق، یک شبه به دست داعش افتاد و آنها با این تسلیحات توانستند بر 40 درصد عراق سیطره پیدا کنند.