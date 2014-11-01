پاس قوامین کرمانشاه در نخستین گام به پیروزی رسید

سید رامین موذنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فصل جدید رقابت های لیگ برتر ووشوی باشگاه های کشور از روز پنج شنبه، 8 آبان ماه در تهران آغاز شد.

وی گفت: در این دوره از رقابت ها 10 تیم حضور دارند و نماینده کرمانشاه در این رقابت ها با تیم های آذربایجان شرقی، پتروشیمی الوند، پارس جنوبی و سپاه میرجاوه سیستان و بلوچستان در یک گروه قرار دارد.

موذنی افزود: تیم پاس قوامین کرمانشاه در نخستین بازی خود در این رقابت ها به مصاف هیئت آذربایجان شرقی رفت و در یک دیدار برتر با حساب 8 بر دو صاحب پیروزی شد تا مسابقات را با قدرت آغاز کند.

وی گفت: نماینده کرمانشاه در هفته دوم مسابقات مقابل تیم قدرتمند پارس جنوبی قرار خواهد گرفت که این دیدار روز 22 آبان ماه به انجام خواهد رسید.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: تمامی مسابقات لیگ برتر ووشو به میزبانی تهران برگزار می شود.