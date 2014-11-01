کارشناسان در اجرای طرح های سرمایه گذاری همدان نظر دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبریزی صبح شنبه در كميسيون اقتصاد، سرمايه گذاري و گردشگري شورای شهر همدان که با بررسی چهار طرح سرمایه گذار برگزار شد، اظهار کرد: سود سرمایه گذاری باید دوسویه باشد و در این راستا صلاح مردم و سرمایه گذاران در نظر گرفته شود.

تبریزی با اشاره به نیاز همدان به سرمایه گذاری تاکید کرد: باید برای تشویق و جذب سرمایه گذاران امتیازات و امکاناتی در اختیار آنها قرار گیرد البته نه اینکه سرمایه گذار از امتیازات تنها به نفع خود استفاده کند.

سرمایه گذاری تنها ساخت برج و ساختمان تجاری نیست

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری تنها ساخت برج و ساختمان تجاری نیست، اظهار کرد: باید پروژه ها و طرح های مورد نیاز شهر که منافع شهروندان را در پی دارد در قالب طرح های سرمایه گذاری به اجرا در آورد.

رئیس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان اضافه کرد: باید با همکاری ارگانها و دستگاه های ذیربط بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری را در همدان فراهم کرد.

محمد تبریزی جذب سرمایه گذار را برای ایجاد فضای کسب و کار و رفع مشکل بیکاری جوانان ضروری دانست و افزود: شورا و شهرداری همدان از سرمایه گذاران جهت رونق اقتصادی و توسعه و آبادانی شهر حمایت می کند.

تبریزی در خصوص احیا و حفظ بافت های تاریخی همدان اظهار کرد: تحقق این امر نیازمند دادن امتیازات ویژه است زیرا این بافت ها معرف هویت، تاریخ و فرهنگ شهر هستند.

پروژه ها باید در تاثیرگذاری روحی و روان و رفتار شهروندان بازخورد مناسبی را داشته باشد

وی با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در اداره امور شهری با شهرداری گفت: توجه به مبلمان، سیما و منظر شهری در سرمایه گذاریها و اجرای طرح ها بسیار مهم است بر این اساس باید پروه ها به گونه ای طراحی و اجرا شوند که از لحاظ تاثیرگذاری روحی و روان و رفتار شهروندان بازخورد مناسبی را داشته باشد.

تبریزی همچنین در بررسی طرح پیشنهادی یکی از سرمایه گذاران برای ایجاد هایپرمارکت در همدان، اظهار کرد: در اینگونه طرح ها هدف احداث فروشگاه های بزرگ نیست بلکه ایجاد فضای مفرح و شاد جهت گذراندن اوقاتی از فراغت شهروندان و ماندگاری زمان بیشتر آنها در اینگونه فضاهای تفریحی و تجاری هم باید مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: در امر اجرای طرح های سرمایه گذاری باید از نظرات متخصصین و کارشناسان امر در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و جانمایی استفاده شود.