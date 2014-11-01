به گزارش خبرنگار مهر، درخشش تیم ملی والیبال در مسابقات لیگ جهانی 2014 و رقابتهای قهرمانی جهان باعث شد تا آنها انتظار کسب امتیاز ویژهای را از مسئولان ورزش داشته باشند اما در عمل وعدههای داده شده محقق نشد.
بر این اساس قرار بر این بود در صورتی که تیم ایران جزو شش تیم برتر جهان قرار گیرد بازیکنان تیم ملی حواله ورود خودرو را دریافت کنند تا این امتیاز ویژه به نوعی بخش از پاداش برای درخشش آنها باشد اما تلاش ملیپوشان برای رسیدن به این حوالهها بی سرانجام ماند و عنوان شد که موافقتهای لازم با انجام این کار صورت نگرفته است.
سال گذشته بازیکنان تیم ملی والیبال به خاطر حضور در لیگ جهانی والیبال این حوالهها را دریافت کرده بودند.