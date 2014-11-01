احمد بهروزیان فر در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام محرم اظهار داشت: حوزه جوان گسترده‌ترین حوزه و دارای ابعاد گوناگون است که باید مشکلات آنان در کارگروه های تخصصی با حضور استاد فن بررسی و تصمیم ‌گیری شود.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر دومین استان جوان‌ کشور است، افزود: استاندار بوشهر به عنوان جوان ‌ترین استاندار دولت نگاه ویژه ‌ای به حل مشکلات ورزش و جوانان دارد و این درحالی است که استان بوشهر رتبه دومین استان جوان کشور را داراست.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر تصریح کرد: بررسی اشتغال، ازدواج، مشکلات آموزشی، معیشت، رفاه، تفریحات از جمله ضروریات جوانان است که باید در رفع آنان گام های اساسی برداشته شود.

مشکلات ورزش و جوانان استان بوشهر را با کمک هیئت‌ها حل می‌کنیم

بهروزیان فر عنوان کرد: با تدبیر و برنامه ریزی مدون مشکلات بخش ورزش و جوانان استان بوشهر را با پشتوانه هیئت های ورزشی مرتفع خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه ورزش های همگانی و پرداختن به ورزشهای آبی و ساحلی و همچنین توجه به رشته های ورزشی مدال آور از سیاست های اصلی این اداره کل است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر اظهار کرد: در راستای افزایش سطح علمی مربیان و داوران و تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی برنامه ریزی های دقیقی تدوین شده است.