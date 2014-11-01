هلاکت "معاویه" از سرکردگان النصره در ادلب/ورود 150 نیروی پیشمرگه به کوبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، "معاویه الانصاری" از اعضای ارشد جبهه النصره طی درگیری‎ها در حومه ادلب با یک گروه تروریستی دیگر به هلاکت رسیده است.

این سرکرده جبهه النصره بیشتر مسئولیت فعالیت‎های رسانه‎ای این گروه تروریستی را بر عهده داشته است که طی درگیری با گروه موسوم به "جبهه الثوار" کشته شده است.

در تحولی دیگر، منابع امنیتی شب گذشته از ورود 150 نیروی پیشمرگه به منطقه کوبانی (عین العرب) در حومه استان حلب خبر می‎دهند.

این گروه از نیروهای پیشمرگه پس از توافق با دولت ترکیه از مرزهای این کشور وارد سوریه شده‎اند.