هشدار درباره احتمال وقوع حملات تروریستی در کراچی/ واکنش افغانستان به پرتاب راکت از سمت پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، دستگاه امنیتی پاکستان ضمن هشدار درباره احتمال حملات تروریستی شبه نظامیان تحریک طالبان در ماه محرم در شهر کراچی از کشف و ضبط مواد منفجره، راکت و انواع سلاح سبک در بخش هایی از ایالت بلوچستان در جنوب غرب این کشور خبر داد.

این هشدار پس از آن اعلام کرد که شخصیت های مختلف سیاسی و دینی پاکستان ضمن هشدار درباره وقوع حملات تروریستی در ایام ماه محرم از دولت و دستگاه های امنیتی پاکستان خواستند تا تدابیر لازم را برای جلوگیری از این حملات اتخاذ کند.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور افغانستان ضمن محکوم کردن پرتاب راکت از سوی نظامیان پاکستان به ولایت کنر و زخمی شدن دو زن بر لزوم توقف فوری چنین حملاتی تاکید کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت خود خواند.