چهارمحال و بختیاری در مسیر یخبندان قرار گرفت/ امداد رسانی به عشایر توسط هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، یک سامانه بارشی از بامداد دیروز جمعه وارد استان چهارمحال و بختیاری شد و بارش های قابل توجه برف و باران را در این استان سبب شد.

بارش در ارتفاعات به صورت برف بود به طوری که ارتفاعات زاگرس در شهرستان کوهرنگ کاملا سفید پوش شده است.

همچنین گردنه های مهم این ارتفاعات مانند گردنه چری شاهد بارش قابل توجه برف بوده است و تردد خودرو ها با مشکل مواجه کرده بود.

هم اکنون با نشست برف بر روی ارتفاعات سرد شدن هوا در روز های آینده برای این استان پیش بینی می شود و این استان در مسیر یخبندان قرار می گیرد.

تردد در گردنه های ارتفاعات کوهرنگ بدون زنجیر چرخ امکانپذیر نیست

بخشدار بازفت شهرستان کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بارش گفت: بارش در شهرستان کوهرنگ به صورت برف بوده است.

سروش ظاهری عنوان کرد: در گردنه چری ارتفاع برف به ۱۲ سانتیمتر رسیده است و بدون زنجیز چرخ تردد امکانپذیر نیست.

وی ادامه داد: هم اکنون همه قله های منطقه سفید پوش شده است و منطقه را رنگ سفید برف فرا گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مسافرانی که قصد سفر به مناطق مختلف کوهرنگ را دارند باید با تجهیزات کامل سفر کنند، ادامه داد: داشتن پتو، لباس های گرم، غذا، تجهیزات ایمنی و... را باید در خودرو خود همراه داشته باشند در صورت حوادث احتمالی با مشکل مواجه نشوند.

وی تاکید کرد: داشتن زنجیر چرخ در خودرو ها این منطقه ضروررت دارد و باید رانندگان در این خصوص توجه ویژه داشته باشند.

بارش برف وباران برای عشایر در حال کوچ مشکل ایجاد کرد

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری نیز درخصوص امداد رسانی های جمعیت هلال احمر در پی بارش به خبرنگار مهر گفت: بارش باران و برف در شهرستان های بروجن، اردل و کوهرنگ برای عشایری که در حال کوچ بودند مشکل ایجاد کرده بود.

برومند جهانگیری اذعان داشت: اعضای جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری به این عشایر امداد رسانی کردند و چادر و مواد غذایی در اختیار آنها گذاشتند.

وی تاکید کرد: حادثه خاص دیگری که نیاز به امداد رسانی در پی بارش ۲۴ ساعت گذشته داشته باشد در استان نداشته ایم.

وی بیان کرد: رانندگان باید با توجه به آغاز فصل بارش تجهیزات کاملی در خودرو های خود داشته باشند تا دچار مشکل نشوند.

معاون امداد نجات هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پایگاههای جمعیت هلال احمر به تجهیزات کامل برای امداد رسانی در زمستان تجهیز شده اند و مشکلی در این خصوص نداریم.