سامانه جدید بارش زا وارد کرمان می شود/ روند مطلوب بارندگی های استان

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ناپایداری های در کرمان طی امروز ادامه دارد و فردا این سامانه به تدریج از استان خارج می شود.

وی بیشترین میزان بارندگی طی روز گذشته در استان کرمان را با ۱۰ میلی متر بارش مربوط به بافت دانست و افزود: میزان بارندگی بر حسب میلی متر در کرمان ۰.۴، شهربابک ۰.۴، سیرجان ۲.۶، رفسنجان ۰.۲، لاله زار یک ، زرند ۲.۶، رابر ۱.۶ و دشتخاک ۰.۴ گزارش شده است.

رئیس مرکز هواشناسی کرمان با اشاره به اینکه در اواخر روز سه شنبه سامانه جدید بارش زا وارد استان کرمان می شود گفت: در اواخر هفته با افزایش ابر در کرمان مواجه خواهیم بود.

حبیبی با اشاره به اینکه طی امروز بیشینه دما نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرده است، ابراز داشت: طی دو روز آینده دمای هوا در استان روند طبیعی داشته و نسبت به امروز افزایش دما را شاهد خواهیم بود.

این مسئول شرایط جوی در کرمان طی امروز را کمی ابری تا ابری، رگبار و رعد و برق در برخی نقاط و وزش باد دانست و گفت: شرایط در روز یکشنبه کمی ابری تا ابری، احتمال رگبار باران در برخی مناطق و وزش باد و در روز دوشنبه به صورت صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.

رئیس مرکز هواشناسی کرمان بیان داشت: وضعیت بارندگی ها در استان کرمان از مهرماه امسال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل مطلوب تر است.