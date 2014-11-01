شورای هم اندیشی بازنشستگان کرمانشاه تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی بابادی در همایش تجلیل از بازنشستگان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تجلیل از بازنشستگان و خانواده های آنها برای مسئولین وظیفه است٬ گفت: بازنشستگان اسوه منزلت و تجارب گرانبها در جامعه هستند که باید بیش از پیش مورد توجه آحاد مردم جامعه بخصوص مسئولین قرار گیرند.

وی گفت: بازنشستگان ما نباید مشکلات مادی و اقتصادی داشته باشند، چون که آنها عمری 30 ساله را صرف خدمت به جامعه و کشور کرده اند و در بهترین دوران عمر خود بخصوص فرهنگیان که معلمین همه ما هستند٬ سال ها در عرصه تعلیم و تربیت زحمت کشیده اند و به ما و فرزندان ما خدمت ارائه کرده اند.

رضایی همچنین اظهار کرد: شان بازنشستگان بالاتر از مسائل مادی است که به آن فکر کنند، و جامعه باید فقط از تجارب گرانبها و ارزشمند آنها در جهت توسعه و شکوفایی کشور استفاده کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه اضافه کرد: به یقین می گویم که یکی از معلمین بنده در دوران تحصیلات دوم دبیرستان عامل اصلی موفقیت بنده شد و همیشه از این استاد و معلم عزیزم به نیکی نام می برم.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به بازنشستگان استان تصریح کرد: مدیریت ارشد استان کرمانشاه این آمادگی را دارد که از تجارب ارزشمند شما در بخش های مختلف فرهنگی٬ اجتماعی و اقتصادی که زمینه ساز توسعه استان شود٬ استفاده کرده و بهره گیرد.

وی گفت: همچنین از معاونین استانداری می خواهم که نسبت به تشکیل شورای هم اندیشی بازنشستگان با مدیریت استان ورود پیدا کنند و از این به بعد بصورت ماهانه این شورای هم اندیشی به منظور بررسی مشکلات مربوط به بازنشستگان تشکیل جلسه بدهد.

رضایی بابادی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امکانات صندوق بازنشستگی کشور در حد قابل قبولی است ولیکن توسعه و توانمند کردن صندوق مستلزم استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های اجتماعی کشور است که شما بازنشستگان هستید.

شایان ذکر است در ابتدای این همایش مدیر کل دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمانشاه به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده توسط این دفتر پرداخت.

همچنین در این همایش که بیش از دو ساعت به طول انجامید برخی از نمایندگان کانون های بازنشستگی استان به بیان دیدگاه ها و نکته نظرات پیرامون مشکلات خود پرداختند.

گفتنی است در حال حاضر هفت اداره از ادارات استان٬ کانون بازنشستگی تشکیل داده اند.