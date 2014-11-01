حمید طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت ایام عزاداری حسینی بعد از عاشورا و تاسوعا در نگارخانه های مشهد نمایشگاه "عکس عاشورایی" برپا می شود.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه ها با هدف به تصویر کشیدن شور و عشق مردم عزادار در اکثر نگارخانه ها و گالری های مشهد از جمله نگارخانه سروش، میرک، نگارخانه مجتمع امام رضا(ع) و نگارخانه شهرداری در کوهسنگی برگزار می شود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به برنامه سینماهای مشهد در این ایام اشاره کرد و گفت: طبق توافق با شورای صنفی سینما در تهران، سینماهای مشهد در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ضمن سیاه پوشی، فیلم هایی با مضامین و تم های معنوی و مذهبی اکران خواهند کرد.

وی همچنین به اجرای نمایش هایی متناسب با این ایام اشاره کرد و گفت: بعد از عاشورا و تاسوعای حسینی نمایش "نقل نامه عاشقی" کاری از "راضیه ایرانی" با موضوع عاشورا و قیام امام حسین(ع) در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد به روی صحنه می رود.

طباطبائی ضمن اشاره به ساماندهی گروه های تعزیه در خراسان رضوی گفت: این گروه ها شناسایی و شناسنامه دار شده اند و به آنهایی که احتمال تحریف در روایتشان بود تذکر داده شده تا وقایع عاشورا عین واقعیت و بدون هر گونه تحریفی برای مردم روایت شود.

وی همچنین به فعالیت نقاشان مشهدی در راستای خلق آثاری با موضوع عاشورا و قیام امام حسین(ع) اشاره کرد و افزود: هنرمندان هنرهای تجسمی استان طی جلسه ای به همین مناسبت قرار است با ایده ها و اندیشه های نو به سراغ خلق آثاری بروند که ضمن به تصویر کشیدن مصائب کربلا، آثاری ماندگار و تاثیر گذار همانند تابلوی نقاشی استاد فرشچیان باشد.

معاون هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی گفت: آثار این هنرمندان در یک فرصت مناسب برای بازدید عموم به نمایش گذاشته می شود.