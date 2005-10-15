همايش" عدالت و مهرورزي در قرآن " برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" در اين همايش صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، شيخ جعفر مهاجر از علماي لبنان، آيت الله تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، حجت الاسلام محمدي عراقي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، طوبي كرماني استاد دانشگاه تهران، دكتر هدايتخواه نماينده مجلس شوراي اسلامي و پژوهشگران و اساتيد داخلي و خارجي شركت و به بحث و بررسي در مورد موضوع همايش خواهند پرداخت .

همايش عدالت و مهرورزي در قرآن كريم از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، روز دوشنبه 24 مهر ماه ( 13 رمضان) در مصلاي امام خميني (ره) برگزار مي شود .

پيش از اين همايشهايي با عناوين قرآن و روابط بين الملل و قرآن و توسعه فرهنگي نيز در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم، طي سالهاي گذشته برگزار شده است .

