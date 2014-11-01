محمد هاشم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعلام فهرست تیم ملی فوتسال برای مسابقات گرندپری برزیل با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تلاش‌مان این بود آماده‌ترین بازیکنان را به تیم ملی دعوت کنیم. متاسفانه از آنجا که اردوهای زیادی نداریم، امکان اینکه نفرات جدید بیشتری به تیم ملی دعوت کنیم، نبود. برای همین سعی کردیم همان تیمی را که در مسابقات آسیایی حضور داشت با چند تغییر کوچک، مجددا دعوت کنیم.

وی با بیان اینکه قدرت بهادری به خاطر مصدومیت و کامل شدن دوران نقاهتش به تیم ملی دعوت نشده است، درباره عدم دعوت از مصطفی نظری هم تصریح کرد: مصطفی امسال یکی از آماده‌ترین دروازه‌بان‌های لیگ بود. قطعا اگر همین آمادگی را حفظ کند، در فرصت‌های بعدی به تیم ملی دعوت خواهد شد. در حال حاضر سپهر محمدی و علیرضا صمیمی به تیم ملی دعوت شده‌اند که خسوس کاندلاس (سرمربی تیم ملی) هم از آنها راضی است.

مربی تیم ملی فوتسال همچنین با اشاره به غیبت بازیکنانی مثل محمد طاهری و محمد کشاورز، خاطرنشان کرد: کشاورز در دو، سه هفته اخیر لیگ به خاطر مصدومیت حضور نداشت و روز گذشته هم دقایق کمی برای گیتی پسند بازی کرد. متاسفانه طاهری هم به خاطر مصدومیت امکان حضور در تیم ملی را نداشت.

وی درباره برنامه تیم ملی قبل از شروع گرندپری هم تاکید کرد: ما جمعه شب راهی برزیل می‌شویم. روزهای 18 و 19 آبان به ترتیب با یک تیم برزیلی و تیم ملی ویتنام بازی تدارکاتی انجام داده و روز بیست و یکم هم اولین بازی را در گرندپری انجام می‌دهیم.

هاشم‌زاده در پایان اظهار کرد: تمرکزمان روی مرور کارهای تاکتیکی خواهد بود. ما کار سختی در گرندپری داریم و تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم تا بهترین باشیم.