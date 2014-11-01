سومین شکست متوالی مانیزان کرمانشاه برابر آرارات رقم خورد

بهمن صیاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفته پنجم رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور، عصر جمعه در شهرهای مختلف برگزار شد.

وی افزود: مانیزان کرمانشاه نیز در این روز، میزبان آرارات تهران بود که در پایان با حساب 66- 70 نتیجه را به این تیم واگذار کرد تا برای سومین هفته متوالی موفق به کسب پیروزی نشود.

صیاد گفت: نماینده کرمانشاه در پنج دیدار گذشته خود، یک برد را برابر شهرداری دزفول به دست آورد، اما در سایر بازی ها نتوانست موفق عمل کند و چهار شکست در کارنامه این تیم ثبت شده است.

وی یادآور شد: مانیزان در هفته بعدی مسابقات، روز جمعه 16 آبان در تبریز به مصاف شهرداری این شهر خواهد رفت.

مانیزان کرمانشاه در حال حاضر با کسب 6 امتیاز در مکان هشتم جدول 11 تیمی رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور قرار دارد.