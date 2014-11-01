همایش"احلی من العسل" در فردیس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم متمرکز استانی همایش "احلی من العسل" به مناسبت هفته نوجوان با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه فردیس، مسئولان شهری و ۱۴۳۶ دانش آموز ناحیه دو کرج پیش از ظهر شنبه در مصلای شهرستان فردیس برگزار شد.

فرشته فهمیده مدیر ناحیه دو آموزش و پرورش کرج در حاشیه این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این همایش گفت: در راستای اهداف نظام عالی تعلیم و تربیت، با توجه به اینکه امسال هفته نوجوان با ایام سوگواری امام حسین (ع) مصادف شده است، از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان تمامی مناطق تابعه با هدف ارتقای فرهنگ شهادت و ایثار در بین نوجوانان مراسمی به صورت متمرکز در گرامیداشت حضرت قاسم (ع) با عنوان "احلی من العسل" در ناحیه و آموزش و پرورش کرج برگزار شده است.

وی هدف از برگزاری این همایش را نهادینه کردن فرهگ ایثار، شهاد و از خودگذشتگی در بین نوجوانان عنون کرد و افزود: با برنامه های مختلف تلاش شده است این موضوع را به دانش آموزان انتقال دهیم که در قیام امام حسین (ع) در کنار تمام یارانش، نوجوانانی هم بودند که به جنگ با دشمن رفتند و برای آنها شهادت از عسل شیرین تر بود.

فهمیده اظهار داشت: باید امروز فرهنگ شهادت و ایثار را با همین رویکرد برای نوجوانان و جوانان جلوه دهیم که شهادت از عسل شیرین تر است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فردیس گفت: شهید فهمیده و ۳۶ هزار دانش آموز شهید که در هشت سال دفاع مقدس جانانه از کشور خود دفاع کردند امروز از دانش آموزان انتظار می رود در سنگر علم و معرفت و با بصیرت و ایمان برای این کشور افتخارآفرینی کنند.

به دانش آموزان یادآوری کنیم در ایرن اسلامی زندگی می کنند

این مسئول در پاسخ به اینکه برای نهادینه شدن خط فکری شهدای دانش آموزان در بین نوجوانان این نسل چه اقداماتی باید انجام داد، اظهار داشت: متاسفانه همواره در مناسبتهای مختلف برنامه ای رابه صورت نمادین برگزار می کنیم در حالیکه باید بصیرت شناسی را در بین جوانان رونق هیم. با توجه به اینکه در عصر تکنولوژی به سر می بریم و تمام امکانات فناوریهای نوین در اختیار نوجوانان و جوانان قرار دارد باید در کنار استفاده از این فناوریها به آنها یادآوری کنیم که در کشوری زندگی می کنند که ایران اسلامی نامیده شده است.

وی ادامه داد: اگر در زمان هشت سال دفاع مقدس شهید فهمیده به سمت تانک دشمن رفت و به شهادت رسید امروز نوجوانان و جوانان حضور دشمن را در کنار خود حس کنند. ما در فضای جنگ نرم قرار داریم و این مسئله و فرهنگ مقابله با دشمن را باید با بصیرت افزایی و ایمانی که بین دانش آموزان وجود دارد، تقویت کنیم.

در این همایش حجت الاسلام علی اکبر ایمانی امام جمعه فردیس سخنانی درباره فداکاری و از خودگذشتگی حضرت قاسم (ع) و فرهنگ شهادت ایراد کرد.

به گفته فهمیده، حضور هزار و ۴۳۶ دانش آموز در مصلای فردیس با توجه به اینکه در سال ۱۴۳۶ قمری قرار داریم، صورت گرفته است.

این مراسم با عزادارای، نوحه خوانی و سینه زنی در سوگ سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و ۷۲ تن یار وفادار آن حضرت همراه بود.

به گزارش مهر، همایش "احلی من العسل" به منظور تجلیل از شهدای نوجوان کربلا به ویژه حضرت قاسم بن حسن(ع) به عنوان یکی از یاران نوجوان سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) در روز عاشورا، در سال های اخیر در کشور برگزار می شود.