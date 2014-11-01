تخفیف بلیت قطار رجا برای مسافران در آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته و به منظور دسترسی هموطنان به همه قطارهای رجاء، بلیت برخی از قطارهای این شرکت از ۸ لغایت ۲۰ آبان ماه سال جاری در مسیرهای مختلف با تخفیف ارائه می‌شود.

تخفیفات ارائه شده از سوی شرکت رجاء در مسیرهای رفت و برگشت برای تاریخ‌های مختلف ایام مذکور، برای قطارهای تهران – طبس (لوکس ۶ صندلی)، فوق‌العاده ۳ تهران-مشهد (معمولی صندلی)، فوق‌العاده ۷ تهران-مشهد (دو خواب)، قطار طوس تهران-مشهد (لوکس ۴ تخته)، قطارهای سبز و سیمرغ تهران-مشهد (ویژه)، قزوین-مشهد (لوکس ۴ تخته)، فوق‌العاده ۲تهران-تبریز (۶ تخته) و فوق‌العاده یک تهران – مراغه (۶ تخته) بین ۵ تا ۱۵ درصد است.

مسافران قطارهای رجاء برای برخورداری از تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی در تاریخ‌های گوناگون ایام ذکر شده می‌توانند با قطارهای تهران-ساری (معمولی صندلی و اتوبوسی آنلاین)، تهران – گرگان ۱و۲ (۶ تخته معمولی خواب و لوکس ۶ تخته)، قطار‌های عادی تهران-مشهد، فوق‌العاده ۱ تهران-مشهد، تهران-یزد۱ و تهران-شاهرود (همگی دوطبقه‌ی صبا)، قطارهای سمنان-مشهد، شاهرود-مشهد، تهران-نیشابور و تهران، خواف (همگی فقط واگن‌های معمولی صندلی)، سریع تهران-مراغه (۶تخته معمولی خواب)، تهران-میانه۱و۲( اتوبوسی معمولی و تهویه‌دار)، تندروی پردیس تهران میانه و تهران-زنجان، کرج-مشهد (۶تخته معمولی خواب)، تهران-شیراز (پلورسبز)، قطارهای تهران-زاهدان و تهران-یزد-بندرعباس ( هر دو لوکس ۶تخته) و قزوین-مشهد (معمولی صندلی) سفر کنند.

در سفر با قطار دوطبقه‌ی صبا تهران - زنجان و بالعکس نیز برای تاریخ‌های مختلف تخفیف از ۱۰ تا ۲۵ درصد داده می‌شود.