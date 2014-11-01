زخمی شدن 7 نظامی در شهر العریش/محاصره "انصار بیت المقدس" در سیناء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخبر، منابع امنیتی مصر اعلام کردند که یک بمب در شمال سیناء منفجر شد. بر اثر این انفجار 7 نظامی مصر زخمی شدند. این بمب در مسیر گشتی نظامیان مصری در جنوب شهر العریش رخ داد. دو نفر از زخمی شدنگان افسر و بقیه سرباز هستند.

از آغاز اعلام حالت فوق العاده و منع آمد و شد در صحرای سیناء تاکنون این نخستین حمله به نظامیان مصری محسوب می شود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که جمعه گذشته گروه های افراطی و مسلح با حمله به مواضع نیروهای نظامی مصر در سیناء 33 سرباز مصری را کشتند.

مصر همچنین در راستای مقابله با گروه های افراطی از روز چهارشنبه ایجاد منطقه بسته در مرزهای نوارغزه را آغاز کرده است و طی آن ده ها خانواده در شهر رفح واقع در شمال سیناء منازل خود را تخلیه کردند.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد: نیروهای ارتش مصر در مقابله با تروریسم در سیناء پیشرفت حاصل کرده اند و گروه افراطی موسوم به "انصار بیت المقدس" در صحرای سیناء را محاصره کرده اند. هدف از این محاصره جلوگیری از فرار افراد مسلح از طریق تونل های موجود در مرزهای نوارغزه است.