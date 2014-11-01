واقعه عاشورا در پنج مسجد زاهدان بازخوانی می شود

محسن راشدی در گفتگو با مهر بیان داشت: اجراي نمايش تعزيه واقعه عاشورا و بازخوانی حماسه کربلا توسط گروه تعزيه "لاله خرابه" با مداحي مداحان اهل بيت(ع) از شب هفتم لغايت شب شام غريبان در تعداد ۵ حسینه و مسجد در زاهدان به اجرا در خواهد آمد.

وی با بیان اینکه نخستین اجرای این تعزیه در شب گذشته درحسينيه شهدای زاهدان واقع دربلوار خرمشهر به نمایش گذاشته شد افزود: امشب نیز مقارن ساعت ۱۹.۳۰ دقیقه عزاداران و شهروندان زاهدانی در مسجد قدس این شهرستان در خیابان شریعتی شمالی می توانند نظاره گر نمایش تعزیه خوانی باشند.

وی ادامه داد: فردا يکشنبه مصادف با شب نهم محرم و روز تاسوعا این نمایش درميدان قدس شهرستان زهک برگزار خواهد شد.

وي تصريح کرد: اين مراسم همچنين شب دهم محرم همزمان با شب عاشورا درمسجد امام حسن مجتبي(ع)واقع در خیابان هيرمندشمالي و سه شنبه ظهرعاشورا در هيئت شيفتگان اهل بيت (ع) واقع در بلوار جمهوري زاهدان ساعت ۱۳.۳۰ دقیقه و روز سه شنبه همزمان با شب شام غريبان در هيئت عاشقان الحسين(ع) واقع در مجتمع مسکوني نسيم زاهدان اجرا خواهد شد.