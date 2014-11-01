شعار محوری 13 آبان امسال / تشییع 45 شهید گمنام در روز عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آبخضر قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئیس ستاد برگزاری مراسم یوم الله سیزدهم آبان در نشستی خبری برنامه های شورای هماهنگی برای روز 13 آبان را اعلام کرد.

وی گفت: امسال به دلیل تقارن روز عاشورا با 13 آبان ماه محور اکثریت برنامه های ملی و سراسری در تهران و تمامی استان های کشور اعزام سخنرانان و مداحان برجسته کشور به مراکز استان ها خواهد بود.

آبخضر گفت: مراسم تهران در روز سه شنبه 13 آبان از ساعت 9 و نیم صبح الی 12 ظهر مقابل در اصلی لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار می شود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: مراسم 13 آبان تهران امسال به برکت روز عاشورای حسینی رنگ و بوی دیگری دارد و حضور 45 شهید سرافراز و گمنام تازه تفحص شده زینت بخش این مراسم خواهد بود.

وی ادامه داد: این مراسم با تلاوت قرآن کریم و نوحه سرایی و عزاداری توسط مداحان اهل بیت از جمله آقایان سعید حدادیان، حسین سازور، مرتضی طاهری، سلیم موذن زاده اردبیلی، عبدالرضا هلالی، امین مقدم، مصطفی خرسندی آغاز خواهد شد.

آبخضر اظهار داشت: در پایان برنامه نیز قطعنامه سراسری شورای هماهنگی قرائت خواهد شد.

وی اظهار داشت: سخنران امسال تهران حجت الاسلام پناهیان خواهد بود و پس از اتمام مراسم نماز باشکوه ظهر عاشورا به امامت حجت الاسلام قرائتی اقامه خواهد شد.

آبخضر در تشریح برنامه های دیگر شورای هماهنگی برای روز 13 آبان گفت: به نمایش گذاشتن آثار باقیمانده لاشه هلیکوپترهای سرنگون شده آمریکا در صحرای طبس در محل لانه جاسوسی، انتشار ویژه نامه ای دانش آموزی و دانشجویی پیرامون موضوع 13 آبان، برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها در موضوع استکبارستیزی، تدارک امکان بازدید دانشجویان و دانش آموزان از نمایشگاه ادوات جاسوسی، برقراری نمایشگاه بصیرت و شور حسینی در محل لانه جاسوسی، برگزاری نمایشگاه عکس در همین محل با موضوع استکبارستیزی از مهمترین برنامه های شورای هماهنگی در روز 13 آبان است.

وی ادامه داد: علاوه بر این قرار است در حرکتی نمادین کاروان اسرا از محل دانشگاه تهران و طی خیابان طالقانی به سمت محل برگزاری مراسم و از آنجا به طرف میدان سپاه و سپس به سوی میدان امام حسین همراه با دسته ای از شتران و اسبان و اجرای تعذیه نمایش داده شود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تاکید کرد: حدود 100 خبرنگار و عکاس خبری خارجی و بیش از 2 هزار خبرنگار، عکاس و تصویربردار داخلی و خارجی مراسم امسال را پوشش خبری خواهند داد.

وی تاکید کرد: شعار محوری 13 آبان امسال مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس و لعن بر یزید و یزیدیان است.

آبخضر تاکید کرد: بزرگترین آموزه قیام حسینی ایستادگی در راه عزت بندگی خدا و نپذیرفتن ولایت دشمنان خداست و کیست که نپذیرفته باشد مصداق عینی شیطان بزرگ آمریکا است که همچون یزید با استفاده از تمامی حربه های ظالمانه خود کشورها و ملت ها را به پذیرش سلطه و آقایی خود می خواند و قطعا تکلیف حسینیان زمان چیزی جز مبارزه با استکبار جهانی نخواهد بود.

وی مهمترین اهداف ستاد برگزاری مراسم 13 آبان امسال را احیاء یاد و خاطره وقایع 13 آبان و عاشورای حسینی خواند و گفت: بازخوانی آرمان حسینی و اهتمام در یاری حسین(ع) در عصر خویش، ایجاد شناخت در بین مردم ایران به ویژه جوانان ایران و جهان نسبت به سیاست ها و خیانت های آمریکا در منطقه خلیج فارس و در کل جهان به ویژه کشورهای اسلامی و نهایتا مبارزه با استکبار جهانی از اهداف مهم برگزاری مراسم 13 آبان امسال است.