به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل میرانزاده اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در شش ماهه نخست سالجاری طی عملیات گشت و پایش برای حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی تحت مدیریت و برخورد با مراکز غیر مجاز خرید و فروش جانوران وحشی، 427 مورد برخورد با صیادان غیر مجاز ماهی در پارک ملی لار و سایر رودخانه های استان، 41 مورد برخورد با شکارچیان غیرمجاز پرندگان و پستانداران وحشی و 11 مورد برخورد با شکارچیان قبل از اقدام به شکار داشته اند.

وی با اشاره به سلاح های مکشوفه از متخلفین افزود: در مجموع تعداد 25 اسلحه شامل هشت قبضه سلاح غیر مجاز، 16 قبضه سلاح مجاز و یک قبضه سلاح جنگی نظامی توسط ماموران کشف شد.

این مسئول با اشاره به پنج مورد اطفای حریق در مراتع عنوات کرد: 22 مورد برخورد با دامداران غیر مجاز و تعلیف غیر مجاز احشام و 11 مورد برخورد با متصرفین غیر مجاز از دیگر اقدامات یگان حفاظت محیط زیست استان در شش ماهه اول سال است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران میزان ضرر و زیان متعلقه به سازمان به تبع اقدامات انجام شده را 973 میلیون و 923 هزار ریال و میزان ضرر و زیان وصول شده در حق سازمان حفاظت محیط زیست را 707 میلیون و 184 هزار ریال عنوان کرد و گفت: تعداد کل تخلفات کشف شده 205 فقره، تعداد متخلف دستگیر شده حین تخلف 259 نفر و تعداد کل پرونده متشکله 205 مورد شامل 141 پرونده در حال جریان، 58 پرونده مختومه با محکومیت متخلفان و شش پرونده برائت است.

میرانزاده در پایان به 112 مورد زنده گیری پرنده و پستاندار و 105 مورد برخورد با مراکز غیرمجاز خرید و فروش جانوران وحشی در سطح استان اشاره کرد و متذکر شد: در برخورد با مراکز غیرمجاز شهر تهران، 550 عدد سمندر لرستانی، 828 حلقه انواع مار، 671 عدد انواع لاک پشت، 25 سر لاسرتا، شش نیم تنه تاکسیدرمی شده کَل و قوچ وحشی، سه قلاده میمون، سه قلاده گرگ، شش قلاده روباه، 89 قطعه انواع پرندگان شکاری، سه راس قوچ و میش وحشی و هزار و 600 شاخه گل لاله واژگون کشف و ضبط شد.