به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در این ابلاغیه ها خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی و معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور، ضمن احصاء تشریح وظایف و تکالیف هر دستگاه برای اجرای سیاستهای کلی علم و فناوری، از آنان خواست حسب تشخیص، سایر دستگاه ها جهت همکاری دعوت شوند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر لزوم تهیه و احصاء برنامه ها، اقدامات و پیشنهادات مرتبط در قالب سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) از سوی دستگاه اجرایی مربوطه با همکاری سایر دستگاهها به صورت دقیق، شفاف، بازمانبندی و شاخص های ارزیابی برای اجرایی نمودن سیاستها تاکید کرد.

جهانگیری از روسای دستگاه های اجرایی مسئول خواست حداکثر ظرف دو ماه نسبت به ارسال برنامه تدوین شده به معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت بهره برداری در تدوین برنامه ششم توسعه و یک نسخه به دفتر معاون اول رییس جمهور اقدام نمایند.

معاون اول رییس جمهوری همچنین در این ابلاغیه ها دستگاههای اجرایی را مکلف کرد که چنانچه در تهیه برنامه ها و یا انجام اقدامات، هر دستگاه نیاز به وضع بخشنامه، مقررات و یا قوانین داشته باشد، پیشنهاد لازم را ارائه دهند.

تاکید بر ضرورت ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی نمودن سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) مطابق برنامه های مصوب در مقاطع 3 ماهه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دبیرخانه شورای عالی عتف) و دفتر معاون اول رییس جمهور، از دیگر موضوعاتی است که جهانگیری انجام آن را از دستگاههای اجرایی مسئول مطالبه کرده است.

بندهای مرتبط با هر یک از 6 دستگاه اجرایی مسوول و همچنین دستگاههای همکار آنان بدین شرح است:



وزارت صنعت، معدن و تجارت:

• گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم وفناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی به ویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور با تاکید بر:

اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی.



دستگاه های همکار: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری



وزارت دادگستری:

• ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش ها با تأکید بر:



حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساختها و قوانین و مقررات مربوط



دستگاههای همکار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت علمی وفناوری رییس جمهور



وزارت علوم، تحقیقات وفناوری:



• جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر :



تولید علم و توسعه و نوآوری و نظریه پردازی.



• ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.



• توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.



• تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه ها و روشهای آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت های پژوهشی مربوط.



• دستیابی به علوم و فناوری پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.



• بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شکوفایی علمی با تأکید بر:



مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان



• اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره های تحصیلات تکمیلی.



• ساماندهی و تقویت نظام های نظارت ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه های علم و فناوری.



• ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.



• حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارکهای علم و فناوری.



• توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.



• حاکمیت مبانی، ارزش ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر :



اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی ها و نشاط سیاسی آنان



• تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.



• حفظ موازین اسلامی و ارزش های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.



• تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری با تاکید بر:



تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم افزاری در کشور



• ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری نظام مند، شجاعت علمی و کارجمعی و وجدان کاری.



• تشکیل کرسی های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.



• احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره های موفق عرصه علم و فناوری.



• ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش ها با تأکید بر:



تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری های مستمر راهبردی.



• تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح ورشته های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.



• تعیین اولویت ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت ها، ظرفیت ها و نیازهای کشور والزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.



• افزایش نقش و مشارکت بخشهای غیر دولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.



• توسعه و تقویت شبکه های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و گسترش همکاری ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی



• گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی به ویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور با تأکید بر:



استفاده از ظرفیت های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز



• تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهشهای محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها به ویژه جهان اسلام



دستگاه های همکار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بنیاد ملی نخبگان، مرکز آمار ایران، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونت اجرایی رییس جمهور (شورای عالی ایرانیان خارج از کشور)



وزارت امور اقتصادی و دارایی:



• ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش ها با تأکید بر :



افزایش سهم علم وفناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی



دستگاه های همکار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور



معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور:



• بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شکوفایی علمی با تأکید بر:



افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4% تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1404 با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره وری



• تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علمی و فناوری با تاکید بر:



ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش پژوهان و اشتغال دانش آموختگان



دستگاه های همکار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،معاونت علمی و فناوری رییس جمهور



معاونت علمی و فناوری رییس جمهور



• بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شکوفایی علمی با تأکید بر:



شناسایی نخبگان ، پرورش استعدادهای درخشان وحفظ وجذب سرمایه های انسانی



• تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری با تاکید بر:



گسترش حمایت های هدفمندی مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران وفعالیتهای عرصه علم و فناوری



• ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش ها با تأکید بر:



حمایت مادی ومعنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات وخدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم 50 درصد



• گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی به ویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور با تأکید بر:



توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوریهای جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوریهای بومی به ویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور



دستگاه های همکار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بنیاد ملی نخبگان