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۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۲

13 آبان اوج مقاومت در برابر زورگویی های استکبار است

13 آبان اوج مقاومت در برابر زورگویی های استکبار است

کرمان – خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان طی بیانیه ای زمان و مکان تجمع استکبارستیزی مردم کرمان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان به مناسبت یوم الله۱۳ آبان اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرده است: ۱۳ آبان دیگری فرا می رسد و اوج مقاومت مسلمانان در برابر زیاده خواهی ها و زورگویی های استکبار جهانی را به نمایش می گذارد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است : مردم عزادار و سوگوار استان کرمان در روز عاشورای حسینی با تأسی از حضرت سید الشهداء (ع) در مبارزه با استبداد، کفر و استکبار پرشورتر از سالهای قبل با  اراده های راسخ و مصمم با گام هایی استوار و پابرجا ، به بلندای حقیقت و با مشت های گره کرده و به هم پیوسته، متحد و یکپارچه در تجمع ضد استکباری همراه با عزاداری پرشور حسینی و همچنین سردادن شعارهای «هیهات من الذله، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس» در سراسر استان کرمان می خروشند و فریاد استکبار ستیزی و عدالت خواهی خود را به گوش جهانیان می رسانند.

تجمع ضداستکباری ۱۳ آبان ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه همزمان با عاشورای حسینی در محل میدان بسیج برگزار می شود.

 

 

کد مطلب 2413626

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