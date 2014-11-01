سرقت 80 هزار عنوان کتاب فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، نبیل العربی رییس لیگ عربی و وزیر امور خارجه پیشین مصر اعلام کرد این تلاش ها با توجه به دراختیار گرفتن آرشیوهای تاریخی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و دیگر کشورها صورت گرفته است.

العربی گفت قدرت‌های استعمارگر همواره تلاش کرده اند تا میراث عربی را معدوم کنند. در برابر اسراییل ادعا می‌کند این کتاب‌ها و مستسدات در خانه های متروک رها شده بودند و آنها از این کتاب‌ها حفاظت و نگه داری کرده اند.

به گفته العربی کشورهای عربی در این مرحله با چالشی جدی روبه رو هستند و این نشان دهنده تلاش برای نابود کردن فرهنگ اسلامی و عربی است.

کشورهایی چون الجزایر، لیبی و عراق مدتی است که در تلاش هستند تا این مستندات را به کشورهایشان بازگردانند تا بتوانند حقایق تاریخی را زنده نگه دارند.

العربی در قاهره و در برنامه‌ای که با عنوان «فلسطین در مستندات عربی» برگزار شد، این سخنان را بیان کرد. این برنامه با اقبال کارشناسان و مقامات رسمی از مصر و دیگر ملت‌های عرب و نیز شورای بین المللی آرشیو برگزار شده بود.

ربودن کتاب‌ها و مستندات فلسطینی توسط اسراییل بحثی طولانی مدت است و مقالات متعددی در این باره نوشته شده است. با این حال تعیین دقیق این مدارک دشوار است.

در سال 1948 و در جریان جنگ عرب-اسراییل مقامات رسمی یهودی سربازان را به خانه‌های فلسطینی‌ها اعزام کردند تا مجموعه کتاب‌ها و مستندات موجود در آنها را تا آنجا که ممکن بود، جمع آوری کنند.

خبرگزاری الجزیره اعلام کرد بر این باور است که بیش از 30 هزار عنوان کتاب از بیت المقدس و بیش از 30 هزار نسخه کتاب از حیفا و جافا ربوده شده است.

از این میان برخی نابود و دوباره بازیافت شدند و برخی در کتابخانه ملی بین المقدس نگه داری می‌شوند. خبرگزاری آسوشیتدپرس شمار این کتاب‌ها را 8 هزار کتاب عربی خوانده بود.

ابعاد این کتاب ها تا اوایل 2000 که دکتر گیش آمیت که اکنون استاد دانشگاه بن گوریون است این اسناد را در بخشی از پروژه دکتری خود طبقه بندی و معرفی کرد، نامشخص بود. وی به خبرگزاری الجزیره گفت که کتابداران باور دارند با این کار یک فرهنگ را نجات داده اند و ممکن است برخی از آنها در این میان ربوده یا فروخته و یا نابود شده باشند.

در عین حال مقامی از سفارت فلسطین اعلام کرد با این کار از این مدارک در جهت حمایت از دیدگاه چندفرهنگی نگهداری شده است.