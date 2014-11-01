3 قطعه پرنده کم یاب در طبیعت کهنوج رها سازی شد

حجت الله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرستان کهنوج یکی از قطبهای اصلی زندگی حیوانات کم یاب در جنوب استان کرمان می باشد و از طبیعتی بکر برخوردار است.

وی افزود: متاسفانه افراد سود جو از این موقعیت استفاده می کنند و به شکار حیوانات می پردازند که در این راستا ماه گذشته تعدادی از این افراد در کهنوج دستگیر شدند.

وی گفت: تعداد سه قطعه پرنده حمايت شده جيرفتي كه در ماه گذشته از این متخلفين در شهرستان قلعه گنج كشف شده بود به علت شكستگي پرها با نظارت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج به همياران محيط زيست و منطقه قلعه گنج جهت تيمار تحويل شد كه پس از بازیابی سلامتی پرندگان مذکور ضمن هماهنگي با يگان حفاظت اداره كهنوج در زيستگاه اصلي خود رها سازي شدند.

وی افزود: طبق قانون به شدت با هر گونه شکار حیوانات وحشی مقابله می کنیم و اجازه نمی دهیم به طبیعت صدمه وارد شود.

وی خشکسالی و شکارچیان را مهمترین مشکل طبیعت این شهرستان دانست.