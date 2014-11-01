جزئیات اساسنامه خیرین آموزش عالی/ حمایت خیرین از دانشجویان بی بضاعت

به گزارش خبرنگار مهر، اساسنامه بنیاد خیرین حامی دانشگاه به منظور بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین همچنین تشویق و ترغیب توانگران در تقویت و گسترش زیرساختهای آموزش عالی در وزارت علوم تدوین شد.

برخی از مهمترین بندهای این اساسنامه به شرح ذیل است:

مدت فعالیت بنیاد از آغاز تاسیس، نامحدود و فاقد هرگونه فعالیت سیاسی است، همچنین هیچ یک از اعضاء آن مجاز به فعالیت سیاسی، انتفاعی به نام بنیاد نیستند.

تبصره- بنیاد از نظر مالی مستقل است ولی تحت نظارت هیات امنای بنیاد خیرین آموزش عالی فعالیت خواهد کرد.

تبصره- همراهی با مجامع خیریه مشابه داخل و خارج از کشور بلامانع است.

اهداف:

هدف از تشکیل بنیاد، بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و تشوق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت های دانشگاه به این شرح است:

اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات و صالحات در جامعه و بهره گیری در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه.

ارائه مشاوره و بستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیرین آموزش عالی.

شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیرین و واقفین دانشگاه.

نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیرین و واقفین در طول حیات شان و بعد از آن.

ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) جهت تقویت و استمرار حمایت های خیرین و واقفین از دانشگاه.

برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه با همکاری و هماهنگی بنیاد خیرین حامی آموزش عالی.

نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبلا خیرین، واقفین و تبرعات و موقوفات شان با همکاری بنیاد خیرین حامی آموزش عالی و کمیته خیرین وزارت علوم.

نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیرساز دانشگاه.

نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آن را خیر یا خیرین پرداخت کرده و به پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند، با هماهنگی بنیاد خیرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته خیرین وزارت علوم، صورت می گیرد.

حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوقق نیکوکاری، انجام می شود.

حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه.

پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده ازدواج های دانشجویی در دانشگاه.

حمایت از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه.

حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.

حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه.

ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با صنعت، تجارت و به طور کلی فضای کسب و کار.

حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو و شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاه.

حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده ها و طرح های کاربردی و کار آفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول.

تصدی و اجرای تمام برنامه ها و وظایف و اختیاراتی که با اهداف «بنیاد» مطابقت داشته و دانشگاه در راستای کاهش تصدی گری مراتب را برون سپاری کرده یا می کند.

انجام هرگونه فعالیت، اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و یا هرگونه فعالیتی که در بردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای تامین اهداف بنیاد باشد.

اقدام و انجام هر نوع فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده در راستای تامین اهداف «بنیاد» همخوانی و سنخیت داشته باشد.

ایجاد کانون دانش آموختگان خیر دانشگاه و عضوگیری به منظور حمایت های علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه.

تشکیلات:

تشکیلات «بنیاد» شامل: 1- هیات موسس 2- مجمع عمومی 3- هیات امنا 4- هیات مدیره 5- بازرسان 6- مدیر عامل

تبصره- در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی عادی به علت به حد نصاب نرسیدن، رئیس هیات امنا با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشکیل جلسه تا حداکثر یک ماه بعد اقدام می کند که این جلسه با هر تعداد از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود.

مجمع عمومی فوق العاده با درخواست هیات امنا، یا یک سوم از اعضای مجمع عمومی و با ذکر علت، تشکیل و با دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای سه چهارم از حاضرین نافذ خواهد بود.

برخی وظایف مجمع عمومی عادی به این شرح است:

رسیدگی و تصویب ترازنامه مالی و بودجه سالیانه بنیاد، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی،مجمع عمومی فوق العاده مسئول، بررسی، اصلاح و تغییر مفاد اساسنامه و پیشنهاد انحلال و تسویه بنیاد است.

تبصره- رئیس دانشگاه یا نماینده تام الاختیار وی در هر دوره که طبق مقررات تعیین و جایگزین می شود به اعتبار شخصیت حقوقی خود و صرف نظر از پست و جایگاه سازمانی، جزو اعضای اصلی هیات امنا است.

تبصره - اعضای «بنیاد» جهت کاندیدا شدن برای انتخابات هیات امنا، لازم است 2 هفته قبل از انتخابات جهت کاندیداتوری ثبت نام کنند.

در صورت انصراف، فوت یا بیماری صعب العلاج هر یک از اعضای اصلی، عضو علی البدل جایگزین می شود.

دعوت از مسئولین و کارشناسان جهت شرکت در جلسات هیات امنا بدون حق رای بلامانع است.

جلسات عادی هیات امنا، حداقل هر سه ماه یکبار به دعوت رئیس هیات امنا یا نایب رئیس، تشکیل و با حضور حداقل.... نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن بار رای نصف بعلاوه یک حاضرین، نافذ خواهد بود.

عزل هیات مدیره، چنانچه انجام امور یا عملی را برخلاف مفاد اساسنامه یا مغایر با مصالح «بنیاد» و مصوبات هیات امنا انجام دهند.

استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان.

تبصره- ابتدای اولین سال مالی، زمان شروع به کار بنیاد و مهلت ارائه ترازنامه توسط هیات مدیره حداکثر تا سی و یکم خرداد ماه سال بعد است.

اسناد مالی تمام پرداخت ها و تعهدات بنیاد با امضای ثابت رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس و مدیرعامل و مهر «بنیاد» خواهد بود.

منابع مالی «بنیاد» شامل موارد ذیل است:

مبلغ یک میلیون ریال که توسط هیات موسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار اهدا می شود.

هدایا، کمک های مردمی، نذورات و وام های دریافتی از صندوق های قرض الحسنه، بانک ها، سازمان ها و اشخاص، درآمد حاصل از هر نوع فعالیت اقتصادی و حق عضویت اعضا که میزان آن توسط هیات امنا تعیین می شود.

بنیاد باید در یکی از شعب بانک های رسمی کشور، افتتاح حساب کرده و تمام دریافت ها و پرداخت‌ها از طریق این حساب صورت گیرد.