به گزارش خبرگزاری مهر، عروسک ایرانی تکم هدیه‌ای است که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شرکت‌کنندگان در چهارمین جشنواره جهانی تئاتر عروسکی به میزبانی شهر بانکوک در کشور تایلند اهدا می‌شود. در این جشنواره دو گروه نمایشی ایرانی با سه نمایش حضور دارند که یکی از این نمایش‌ها با عنوان «دنیای کودکانه‌ ما» بخش‌هایی از نمایش‌های سنتی ایرانی را مقابل تماشاگران به اجرا در می‌آورد.

متن این نمایش را به صورت مشترک ابوالفضل ورمزیار و حامد زارعان نوشته‌اند و زارعان کارگردانی آن را نیز بر عهده دارد. این نمایش تلفیقی از نمایش‌های خیمه شب بازی، الاغ سواری، تکم و خرده نمایش‌های ایرانی است و قرار است 30 عروسک‌ تکم کانون نیز با هدف فرهنگ‌سازی و معرفی شخصیت‌های نمایشی ایران توسط این گروه در اختیار برخی گروه‌های شرکت کننده قرار بگیرد. یک عدد از این عروسک نیز همراه با شناسنامه‌ تاریخی به موزه‌ عروسک‌های تایلند اهدا خواهد شد.

نمایش «دنیای کودکانه‌ ما» به دو زبان فارسی و انگلیسی اجرا می‌شود و رضا بهرامی، مریم خاکسار تهرانی، کمیل شهسواری شهرام نجاتی، امیر حسین انصافی و حامد زارعان به عنوان بازیگر به ایفای نقش می‌پردازند. این گروه همچنین از عروسک غول‌پیکر دیو برگرفته از افسانه‌های کهن ایرانی در این جشنواره رونمایی می‌کنند.

دیگر نمایشی که در این جشنواره از سوی گروه «27 آبان» اجرا می‌شود «هملتک» نام دارد که در بخش بزرگداشت شکسپیر اجرا خواهد شد. همچنین یک گروه دیگر ایرانی نمایش «نیم‌وجبی» به کارگردانی امیر مشهدی عباس را در این جشنواره اجرا می‌کنند.

در چهارمین کارناوال جهانی تئاتر عروسکی به میزبانی شهر بانکوک در کشور تایلند 130 گروه از 80 کشور جهان به رقابت می‌پردازند. این جشنواره طی روزهای 10 تا 19 آبان در بانکوک و در بخش‌های سالنی، فضای باز، بزرگداشت شکسپیر، هملتک و ... برگزار می‌‌شود و برپایی کارگاه‌های آموزشی و پخش فیلم‌تئاتر از برنامه‌های جنبی آن است.

اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون 30 عدد عروسک تکم را به صورت اهدایی در اختیار گروه نمایشی«27 آبان» قرار داده است تا به برخی از گروه‌های شرکت‌کننده در این جشنواره اهدا شود.

گروه «27 آبان» در دوره‌های پیشین این جشنواره که سال گذشته در اندونزی و دو سال پیشتر در قزاقستان برگزار شده بود نیز حضور داشتند.