40 گروه بهداشتی در سیستان و بلوچستان بر کشتار دام های نذری نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی روز شنبه با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴۰ گروه شرعی و بهداشتی بر کشتار دام های نذری در هیئت ها نظارت می کنند.

وی بیان داشت: در راستای پیشگیری از انتقال بیماری های مشترک میان دام و انسان، گروه های شرعی و بهداشتی سازمان دامپزشکی در قالب گروه های سیار و ثابت کار نظارت بر کشتار دام های نذری که به مصرف شهروندان می رسد نظارت دارند.

وی گفت: در این راستا اداره کل داپزشکی استان برای حفظ ارزش های اسلامی و سلامت مصرف کنندگان گوشت دام قربانی و تامین بهداشت عمومی اقدام به تشکیل ۱۷ گروه ثابت و ۲۳ گروه سیار کرده است.

وی ادامه داد: این گروه ها شامل ۲۰ نفر دامپزشک، تعداد ۶۴ نفر بازرس بهداشت گوشت و ۱۱ نفر ناظر شرعی هستند.

حسینی ساماندهی و راه اندازی گروه های ثابت و سیار کنترل و نظارت شرعی و بهداشتی ذبح دام را به ویژه در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بسیار مهم و ضروری خواند و از متولیان هیئت ها و خیرانی که تصمیم به تهیه غذای نذری دارند خواست تا از خدمات رایگان این سازمان برای صحت از سلامت دام های ذبح شده بهره ببرند.

وی تاکید کرد: شهروندان و صاحبان هیئت ها به منظور حصول اطمینان از سلامت و بهداشتی بودن لاشه دام و پیشگیری از ابتلا به بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام می توانند به گروه های سیار دامپزشکی که در شهر آماده خدمت رسانی هستند مراجعه کرده و با بازرسی بهداشتی و شرعی کارشناسان از لاشه دام قربانی از صحت سلامت گوشت های مورد استفاده اطمینان حاصل کنند.

وی اعلام کرد: در این راستا شهروندان و متقاضیان استفاده از خدمات این سازمان می توانند ضمن تماس با شماره تلفن ۱۵۱۲ ضمن بهره گیری از نظرات کارشناسان این سازمان برای اعزام بازرس و یا ناظر شرعی در محل ذبح دام استفاده کنند.