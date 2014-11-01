مشکلاتی با باشگاه سپاهان داشتم/ نباید به کمتر از قهرمانی راضی باشیم

امیرحسین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی شب گذشته سپاهان مقابل استقلال خوزستان اظهار داشت: اگرچه در این دیدار سخت بردیم و شرایط سختی داشتیم، اما به هر حال امتیاز بازی را کسب کردیم.

وی افزود: زمین بازی برای این مسابقه لغزنده بود و بازی کردن در آن سخت بود اما همین که توانستیم دو بار عقب بیفتیم و نتیجه را جبران کنیم، خوب است و با کسب پیروزی جزء تیم‌های صدر جدولی باقی ماندیم.

هافبک سپاهان در پاسخ به سئوالی درباره اینکه چرا بعد از آمدن حسین فرکی کمتر در این تیم بازی می‌کند، گفت: با توجه به اینکه من مشکلاتی با باشگاه داشتیم، فعلاً مانده‌ایم تا باشگاه برای من تصمیم بگیرد و با باشگاه بر سر قرارداد و مسائل دیگری مشکل داشتیم اما باید ببینیم که باشگاه چه تصمیمی می‌گیرد.

وی ادامه داد: با باشگاه اندکی مشکل داشتیم اما انشالله مشکلات حل می‌شود اما اگر حل نشد، به دنبال گزینه‌های بعدی هستم؛ من سپاهان را دوست دارم اما اگر مجبور به جدایی شوم، برای جدایی‌ام می‌روم و اگر مشکلم با باشگاه حل نشود، آن را می‌گویم اما در حال حاضر علاقه‌ای به صحبت درباره آن ندارم.

کریمی پیرامون شرایط تیم سپاهان در فصل جاری گفت: این تیم امسال هزینه‌های انجام داده باید نتیجه بگیرد؛ نمی‌گویم سپاهان بیشتر از همه تیم‌ها خرج کرده اما با این شرایط باشگاه، باید قهرمان شویم و نباید به کمتر از قهرمانی راضی باشیم.