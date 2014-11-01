بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان توانبخشی نورافشار/ پیگیری روند درمان کودکان مریوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی با اظهار خرسندی از این که آسیب‌های وارده به این کودکان به‌ جز دو مورد، خیلی جدی نبوده است، گفت: جمعیت هلال‌احمر در زمینه درمان این کودکان نهایت همراهی را داشته و مسئولیت ادامه درمان را هم بر عهده دارد.

وی ضمن عیادت از کودکان آسیب‌دیده و اطلاع از روند درمان آنها تاکید کرد: امیدواریم وزارت آموزش و پرورش هم امکاناتی را برای ادامه تحصیل این کودکان فراهم کند تا روند درمان موجب باز ماندن آنها از تحصیل نشود.

وزیر بهداشت با تاکید بر این‌که برای زیرپوشش بیمه قرار گرفتن کودکان مریوانی پیگیری لازم و همه تلاشمان را خواهیم کرد، افزود: برای ادامه درمان این کودکان از جمله درمان مشکلات چشمی، تامین پروتز و برطرف کردن مشکلات روحی و روانی آنها، اقدامات لازم در نظر گرفته شده و حضور ما هم برای اطمینان‌خاطر این کودکان آسیب‌دیده و خانواده آنها است تا بدانند دولت در همه حال پشتیبان و همراه آنها خواهد بود.

وی همچنین در بازدید از سایر بخش‌ها و بیماران بستری در بیمارستان نورافشار، گفت: بازدید از بیماران و کودکان بستری در بیمارستان نورافشار موجب شد تا در جریان یکی از مسائل مهم دیگر حوزه سلامت، یعنی موضوع توانبخشی قرار گیریم؛ چراکه پرداختن به موضوعات توانبخشی در بیمارستان‌های ما وجود نداشته و یا اگر هم هست، تنها در بیمارستان نورافشار و احتمالا یک یا ۲ بیمارستان دیگر و البته نه با این سطح خدمات ارائه می‌شود و لذا در این زمینه باید مساعدت‌هایی از سوی دولت و مجلس انجام شود.

هاشمی با اشاره به این‌که توانبخشی خوب، در بسیاری از موارد از انجام عمل جراحی موثرتر است، یادآور شد: خدمات توانبخشی چون فیزیوتراپی، آب درمانی، کاردرمانی و … از حمایت بیمه‌ای برخوردار نیست و با توجه به این که بیمار در برخی موارد ناچار است تا مدت طولانی و حتی تا ۳۰ سال از خدمات توانبخشی برای استمرار سلامتی برخوردار شود، پوشش بیمه‌ای این خدمات از اهمیت بسیاری برخوردار است.

به گفته وی، انجام عمل جراحی بدون استفاده از خدمات توانبخشی در برخی موارد بی فایده است؛ البته استفاده از خدمات توانبخشی هزینه‌های بسیاری را به علت استمرار استفاده از خدمات به دنبال دارد و لذا امیدواریم سازمان‌های بیمه‌گر و دولت توجه ویژه‌ای به این مهم داشته باشند.

وزیر بهداشت در پایان از بخشهای مختلف بیمارستان نورافشار جمعیت هلال‌احمر از جمله تست ورزش، ایزوتنتیک، تست کپسول، کاردرمانی، آب درمانی و … که به صورت روزانه به بیماران خدمات توانبخشی ارائه می‌دهند، بازدید کرد.