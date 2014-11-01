تیم فوتبال شهرداری اردبیل به برد در مقابل فجرسپاسی نیاز دارد

مهدی دینورزاده پیش از بازی در مقابل تیم فجرسپاسی در هفته چهار لیگ دسته یک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به سابقه و تجربه تیم فجرسپاسی بازی سختی مقابل این تیم خواهیم داشت اما تیم شهرداری فقط برای برد به زمین خواهد رفت.

وی با بیان اینکه طی سه هفته اخیر لیگ دسته یک نتایج دلخواه را کسب نکرده ایم، ادامه داد: البته تیم شهرداری اردبیل روند روبه رشدی داشته و بازی های خوبی را به نمایش گذاشته است، ولی در کسب امتیاز تاکنون با بدشانسی مواجه شده ایم.

سرمربی تیم فوتبال تیم شهرداری اردبیل کسب سه امتیاز در مقابل فجرسپاسی را از نان شب برای شهرداری واجب تر دانست و تاکید کرد: برای برد و دستیابی به امتیاز کامل این بازی برنامه ریزی کرده و آماده هستیم.

وی با بیان اینکه این تیم با آمادگی و انگیزه بالا آماده بازی خوب و کسب پیروزی در زمین خود شده است، یادآور شد: با توجه به باخت هفته سوم این رقابتها بازیکنان تیم مصمم شده اند که با برد امروز در مقابل فجرسپاسی امتیازهای از دست رفته را جبران کنند.

دینورزاده با تاکید بر اینکه ظرفیت و توان حضور در رده های بالای جدول را دارد، تصریح کرد: برای این منظور به پیروزی های خانگی و کسب امتیازات کامل برنامه خاصی داریم و تاکید داریم که نباید حتی یک امتیاز خانگی را از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه برای هر بازی برنامه خاصی را پیاده می کنیم، متذکر شد: به همین منظور تمرینات خوبی پس از بازی با نفت تهران در جام حذفی داشتیم که این تمرینات براساس شناخت ما از تیم فجرسپاسی و با در نظر گرفتن بازی آنها صورت گرفته است.

سرمربی تیم فوتبال تیم شهرداری با بیان اینکه تیم شهرداری اردبیل از لحاظ روحی و روانی آماده بازی در مقابل تیم فجرسپاسی است، عنوان کرد: اگر بازیکنان بازی خود را به نمایش بگذارند نتیجه خوبی را در این بازی کسب خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه از تیم های قدیمی کشور بوده و سابقه طولانی در لیگ برتر کشور دارد، ادامه داد: شناخت لازم را از این تیم داریم، براین اساس به نتایج هفته های اخیر این تیم نگاه نمی کنیم و اعتقاد داریم برای پیروزی باید بجنگیم.

دینورزاده همچنین با تاکید بر اینکه باید تماشاگران اردبیلی همچون بازی های قبلی از تیم خود حمایت کنند، بیان داشت: امیدواریم امروز با حمایت گسترده تماشاگران خود پیروزی خانگی را کسب و شادی را برای ورزش این استان هدیه کنیم.

بازی تیم های شهرداری اردبیل و فجرسپاسی شیراز امروز شنبه ساعت ۱۴.۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی اردبیل برگزار خواهد شد.