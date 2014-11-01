آخرین فرصت ارسال اسامی کادر فنی امید

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه تیم فوتبال امید ایران قرار است در روزهای 19 تا 28 آبان‌ماه در قطر اردوی آماده‌سازی را برگزار کند، امروز آخرین زمانی است که باید برای ارسال اسامی بازیکنان و کادر اقدام شود. بر این اساس قرار است عصر امروز نشستی بین علی کفاشیان با مسئولان کمیته جوانان برگزار و تصمیم نهایی برای کادر فنی و اعزام بازیکنان این تیم به قطر گرفته شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه قرار است تیم‌های جوانان و نوجوانان در مسابقات پیش رو حضور داشته باشند، قرار است روز 25 آبان‌ماه نشستی با استعدایاب‌های کشوربرگزار شود تا بررسی‌های نهایی در خصوص نحوه استعدادیابی صورت بگیرد.

طبق تصویب کمیته فنی، قرار است دو تیم جوانان و نوجوانان به تورنمنت قطر اعزام شوند. اردوی این تیم‌ها پس از استعدایابی و انتخاب بازیکنان، تشکیل می‌شود تا تیم‌ها از هم اکنون تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور در رقابتهای پیش رو آغاز کنند.