آغاز فعالیت اکیپ گشت یگان حفاظت تنگستان در فصل کوچ عشایر

هوشنگ شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ماه محرم اظهار داشت: با توجه به قرارگرفتن در آستانه فصل کوچ عشایر به مراتع و مناطق قشلاقی، احتمال تخلف برخی از دامداران در ورود زودتر از موعد به مراتع وجود دارد.

وی تصریح کرد: در این راستا مامورین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان با سرکشی، گشت و نظارت دقیق در حوزه استحفاظی شهرستان هرگونه مورد مربوطه را شناسایی و با متخلف برخورد خواهند کرد.

شریفی با بیان اینکه هدف ما جلوگیری از ورود زودهنگام و یا مازاد بر حد مجاز دام به مراتع به احیا و بهبود و اصلاح مراتع است، افزود: علوفه های موجود در عرصه های طبیعی استان بوشهر هم اکنون در مراحل پایانی رشد هستند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر عنوان کرد: با تولید و پخش و پراکنده شدن بذور گیاه در قسمت‌های مختلف، روند احیا و تولید مثل به طور طبیعی انجام می گردد که علاوه بر تولید علوفه و سرسبزی عرصه‌ ها، از فرسایش خاک نیز جلوگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه مامورین این اداره در این راه مشکلات بی شماری را متحمل می شوند، خاطرنشان کرد: با ورود زود هنگام دام به عرصه، چرخه طبیعی سیستم طبیعت به هم خورده و انسان دگرباره با دخالت خویش، طبیعت و نهایتا جامعه بشری را متضرر خواهد کرد.