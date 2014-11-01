رونمایی از طرح جدید تولید برق در ایران/ زباله بدهید، برق بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت نسل جدید نیروگاههای برق به منظور تبدیل زباله ها به انرژی الکتریکی در کشور آغاز شده است به طوری که عملیات احداث و راه اندازی نيروگاههای زباله سوز كهريزك، ساري، نوشهر، تنكابن هر یک با ظرفیت سه مگاوات و نیروگاه زباله سوز رشت با ظرفیت پنج مگاوات آغاز شده است.
حمید چیتچیان وزیر نیرو هم اخیرا در دیدار با عدنان امین مدیر کل آژانس بینالمللی انرژیهای تجدید پذیر جهان (IRENA) در تهران یکی از سیاست های روی میز ایران را تبدیل زباله ها به انرژیبرق به ویزه در شهرهای حاشیه دریای خزر به دلیل انباشت بالای زباله اعلام کرده است.
در شرایط فعلی ۱۵ درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور معادل ۱۰ هزار و ۶۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاههای برقآبی است که عمده نیروگاههای بزرگ برقآبی در جنوب غربی کشور احداث شدهاند با این وجود جای خالی نیروگاههای زباله سوز در سبد تولید برق کشور احساس می شود.
از سوی دیگر همزمان با تدوین سیاستهای کلی احداث و راه اندازی نیروگاههای برق زباله سوز در کشور، وزارت نیرو به منظور جلب سرمایه گذاران بخش خصوصی قیمت خرید هر کیلووات برق تولید از این نیروگاهها را تا سقف ۴۴۰ تومان افزایش داده است.
همزمان با افزایش قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاههای برق زباله سوز، برای نخستین بار صنعت برق ایران به دانش فنی و فنآوری پلاسما به منظور تبدیل انواع زباله ها به انرژی الکتریکی دست یافته است.
اکبر شعبانیکیا مدیر دفتر تحقیقات سازمان انرژیهای نو ایران در تشریح برنامههای جدید ایران برای تبدیل زباله به برق، گفت: زبالهها از چالشهایی هستند که گریبانگیر شهرها و کلانشهرها است و روشهای مختلفی برای امحای آنها وجود دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه دو روش ترموشیمیایی و روشهای بیوشیمیایی برای امحای زبالهها وجود دارد، تصریح کرد: در روشهای بیوشیمیایی از هاضمر (دایجسترها) و لندفیلها استفاده میشود که ما نیز از این روشها در کشور استفاده میکنیم.
وی با یادآوری اینکه هم اکنون دو نیروگاه پایلوت لندفیل نیز در مشهد و شیراز نصب شده و در بحث هاضمهای بیهوازی نیز در تصفیهخانههای فاضلاب اقدامهایی انجام شده است، اظهار داشت: به موازات فناوری های بیوشیمی، فناوری ترموشیمی را داریم که در آن زبالهها در داخل یک رآکتور در اثر حرارت از بین میروند.
شعبانیکیا با بیان اینکه استفاده از فناوری پیشرفته (High-tech) یکی دیگر از روشهای امحای زباله است، بیان کرد: انواع پسماندهایی که با محیط زیست سازگار نیستند، با این فناوری از بین میروند.
مدیر دفتر تحقیقات سازمان انرژیهای نو ایران با اعلام اینکه با استفاده از فناوری پلاسما زبالههای هستهای، عفونی، کودهای شیمیایی و خاکهای آلوده را نیز بیاثر میکنند، تبیین کرد: یکی دیگر از کاربردهای فناوری پلاسما افزونبر امحای زباله، تولید برق از آن است که از بازده بالای ۹۰ درصد برخوردار است و جزو فناوریهای پیشرفته به شمار می رود.
این مقام مسئول با بیان اینکه دغدغههای بسیاری برای انتقال فناوری پلاسما وجود دارد، تاکید کرد: ستاد توسعه فناوریهای انرژیهای نو با درک چالش انباشت زبالهها در کشور و اینکه تولید برق از زبالههای شهری یک فرصت است، طرح مشترکی با همکاری ستاد و پژوهشگاه نفت برای دستیابی به دانش فنی رآکتور پلاسما آغاز کرد که مشعلهایی با ظرفیت ۱۵ کیلووات اجرا و رونمایی شد.
وی با بیان اینکه هماکنون در حال کار بر روی رآکتور با ظرفیت یک تن در روز هستیم که ظرفیت مشعل آن ۴۰ کیلووات است، خاطرنشان کرد: در قالب شرکتهای دانش بنیان پایلوتهای کوچکی را ایجاد کنیم که در کنار تولید برق، زبالههای بیمارستانی را امحا کنیم و امیدواریم این طرح نیز طی هشت ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
به گفته شعبانی کیا دانش فنی پلاسما با رویکرد تولید برق و امحای زباله را چند کشور معدود در جهان دارند و جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه تنها کشوری است که به این فناوری دست پیدا کرده است.