ووشو به المپیک ورزشی دانشجویان اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ووشو، در نشست هیات رئیسه فدراسیون جهانی که در چین برگزار شد، اعلام شد این تصمیم از سال 2017 اجرایی خواهد شد. بر این اساس، در المپیاد ورزشی دانشجویان که در این سال در تایوان برپا خواهد شد، شاهد حضور ووشوکاران نیز خواهیم بود. البته، مسابقات جهانی ووشو دانشجویان نیز سال 2018 برگزار خواهد شد.

این خبر در بخشی از نشست هیات رئیسه فدراسیون جهانی اعلام شد. در این جلسه، ابتدا یو زای چنگ، رئیس فدراسیون جهانی ووشو گزارشی از اقدامات صورت گرفته در یک سال گذشته را ارائه داد. لیو، دبیرکل نیز نمایی از فعالیت‌های یک سال گذشته را برای اعضا ارائه داد.

پس از آن مسئول برگزاری مسابقات جهانی تای چی که اولین دوره آن اکنون در چین در حال برگزاری است، درباره روند آماده‌سازی و اقدامات صورت گرفته، گزارشی داد. رئیس کمیته پزشکی و مسئول مبارزه با دوپینگ فدراسیون جهانی ووشو نیز درباره نمونه‌های گرفته شده در سال 2013 و 2014 صحبت کرد و روند طی شده را تشریح کرد.

در ادامه این جلسه که چند ساعت به طول انجامید، رئیس فدراسیون ووشو اندونزی از اقدامات صورت گرفته برای میزبانی مسابقات قهرمانی جهان گفت. در پایان مقرر شد این رقابتها از 15 تا 25 نوامبر در این کشور برپا شود. میانمار که قبل از این درخواست میزبانی مسابقات جهانی جوانان را داده بود با گزارشی که ارائه داد، موافقت اعضا برای میزبانی در دی ماه سال 2016 را کسب کرد.

در ادامه به بحث مهم اختلاف اعضای فدراسیون اروپایی اشاره شد. پس از مباحثات صورت گرفته، قرار بر این شد تا سه ماه به فدراسیون اروپایی زمان داده شود تا این مشکل حل شود. در غیر اینصورت کمیته حکمیتی از سوی فدراسیون جهانی تشکیل می‌شود تا گزارش جامعی را جهت اخذ تصمیمات لازم به هیئت رئیسه ارایه دهد.

در این نشست مهدی علی‌نژاد رئیس فدراسیون ووشو ایران و عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی حضور داشت.