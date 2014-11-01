صدور 3 هزار سند مالکیت برای شرکتهای دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: در شش ماهه نخست سال جاری 16 هزار و 612 میلیارد و 879 میلیون و 762 هزار و 542 ریال از مطالبات معوق بانکها با رشد 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده است.

همچنین، در شش ماهه نخست سال 93 هفت هزار و 26 میلیارد و 993 میلیون و 516 هزار و 898 ریال درآمد با رشد 48 درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته توسط این سازمان وصول و به خزانه واریز شده است. بر اساس این گزارش در این مدت 23 هزار و 929 پرونده با رشد 35 درصدی به نسبت شش ماهه نخست سال 92 در ادارات اجرای این سازمان مختومه شده است.

صدور یک میلیون و 375 هزار سند مالکیت در سال 93

بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد در شش ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 374 هزار و 913 سند مالکیت با رشد 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 92 در کشور به ثبت رسیده که 9/99 درصد از این اسناد به صورت اسناد کاداستری بوده است.

بر اساس این گزارش در 6 ماهه نخست سال 93 صدور اسناد مالکیت صادره موقوفه با رشد 70 درصدی و اسناد مالکیت صادره اراضی ملی شده و مراتع با رشد 58 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است.

در این مدت همچنین به یک میلیون و 853 هزار و 129 استعلام پاسخ داده شده که 91 درصد از این استعلام ها به صورت الکترونیکی و در سامانه استعلام الکترونیک سازمان ثبت صورت گرفته است.

صدور 3 هزار سند مالکیت برای شرکت های دولتی

در شش ماهه نخست سال 93 تعداد 3 هزار و 669 سند مالکیت برای شرکت های دولتی، 8هزار و 442 سند مالکیت برای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و 20 هزار و 183 سند برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی صادر شده است.

تهیه 37 هزار و 413 هکتار نقشه کاداستر شهری و 130 هزار و 966 هکتار نقشه کاداستر بافت مسکونی روستایی و زراعی از دیگر فعالیت ها و خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شش ماهه نخست امسال بوده است.