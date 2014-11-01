هوای البرز بارانی می شود/ بارش برف در ارتفاعات

منصور رحمانیان در گفتگو با مهر، با اعلام وضعیت هوای استان البرز طی دو روز آینده گفت: براساس نقشه های پیش یابی هوای استان البرز در دو روز آینده کاهش قابل توجهی خواهد داشت و از عصر امروز شنبه بارش پراکنده باران پیش بینی می شود و در ارتفاعات نیز به احتمال شاهد بارش پراکنده برف خواهیم بود.

وی افزود: بارندگی ها در شهرستان های فردیس، اشتهارد، ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و کرج امروز و فردا ادامه می یابد.

رحمانیان با اعلام نوسان چهار تا ۱۵ درجه ای دمای هوا در استان افزود: کمینه دما در شهرستان طالقان به یک درجه زیر صفر، شهرستان کرج به چهار درجه، هشتگرد و نظرآباد به دو درجه بالای صفر و اشتهارد و فردیس در سردترین ساعات به سه تا چهار درجه بالای صفر می‌رسد.

رحمانیان یادآور شد: طی این مدت هوای اکثر نقاط استان نیمه ابری و ابری در اواخر روز، همراه با ورزش باد و بارش پراکنده باران خواهد بود.

وی همچنین از هوای مه آلود همراه با وزش باد در برخی مناطق استان خبر داد.