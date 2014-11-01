به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد ورهرام با فیلم مستند «سیاهان سواحل جنوب» که از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است به هشتمین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت میآید.
این فيلم مستند درباره حضور سیاهان در ایران است که براساس ویژگیهای فرهنگی چون موسیقی و آداب و رسوم و اعتقادات، ویژگیهای اجتماعی مانند روابط درونگروهی و برونگروهی، ویژگیهای اقتصادی چون کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، دریانوردی و کار در بخش خدمات ساخته شده است.
فرهاد ورهرام مستندساز پیشکسوت سینمای ایران درباره تولید آخرین اثر مستند خود گفت: واقعیت این است که سیاهان ایران در گستره جغرافیایی وسیعی از استان خورستان تا خلیج گواتر در استان سیستان و بلوچستان زندگی میکنند و این فیلم هم درباره سياهان و سابقه حضور آنها از دیرباز تاكنون است.
وی افزود: مستند های بسیاری درباره این خطه از سرزمین ایران ساخته شده است اما اغلب این فیلم ها در زمينه موسيقي محلی و برگزاری مراسم آیینی زار، بوده است و از نوع زندگی سیاهان ایران آمار دقیقی و یا تقریبی در دست نیست.
ورهرام کارگردان و پژوهشگر این فیلم مستند درباره معیشت سیاه پوستان جنوب ایران گفت: نوع معیشت سیاهان تحتتاثیر بومیان جنوب ایران است. اغلب آنها بیهیچ فرقی با دیگر بومیان جنوبی به کارهای مختلف مشغولاند. شغل اغلب سیاهان ایران، ماهیگیری و یا کار در لنجهای باربری است. گروهی از آنها شتر دارند و گروهی دیگر کشاورزند و یا در کار خرید و فروشند و یا در کارخانجات و بخش خدمات کار میکنند.
وی در پایان افزد: سیاهان با لهجه فارسی مردم جنوب ایران و یا به زبان عربی و گاه ممزوج با لهجه سرزمین مادری و یا به زبان بلوچی صحبت میکنند؛ سیاهان ایران مراسم و آیینهای خود را هنوز حفظ کردهاند و بر موسیقی نواحی سواحل جنوب ایران تاثیر گذاشتهاند...
مستند برگزیده جشنواره «ایدفا» در سینما حقیقت نمایش داده می شود
همچنین با خبر شدیم فیلم مستند بلند «نام من نمک است» به کارگردانی «فریدا پاشا» که برنده جایزه بهترین فیلم اول مستند بلند جشنواره «ایدفا» شده، در بخش نمایشهای ویژه هشتمین دوره جشنواره بینالمللی سینماحقیقت به نمایش درمیآید.
در خلاصه فیلم مستند «نام من نمک است» که تولید سال 2013 هند و سوئیس است، چنین آمده است: در صحرای سالین در هند به غیر از نمک چیز دیگری یافت نمی شود. این فیلم مستند فعالیت عدهای را به عنوان استخراج کننده نمک به تصویر میکشد.
مستند «نام من نمک است» تاکنون در بیش از 30 جشنواره بینالمللی روی پرده رفته و 15 جایزه جهانی به دست آورده که مهمترین آن جایزه بهترین فیلم اول مستند بلند جشنواره «ایدفا» در سال 2013 است. این فیلم همچنین برنده جوایزی از جشنوارههای مادرید اسپانیا، ادینبورگ اسکاتلند، بوداپست مجارستان، هنگ کنگ و... شده و در جشنوارههای مونیخ، پاریس، پلنتداک ورشو، ژوهانسبورگ، ملبورن، ونکوور و پیامی به بشریت روسیه شرکت کرده است.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام موسی کاظم(ع) و طی روزهای 9 تا 16 آذرماه 1393، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در تهران برگزار خواهد کرد.