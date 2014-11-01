سخت ترین واکنش ها به تخلفات پزشکی/ دریافت های غیرقانونی رشوه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در نشست مشترک با نمایندگان سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی که در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: اجرای کتاب جدید تعرفه ها گام سوم از طرح تحول نظام سلامت است که همگی باید برای اجرای آن آماده شویم.

به گفته وی، انتظار دولت و مجلس شورای اسلامی و تمام دست اندرکاران کشور این است که با همدلی هرچه بیشتر این مرحله از طرح تحول سلامت را با موفقیت طی کنیم و تا پایان سال به تمام اهدافمان در این طرح برسیم.

هاشمی همچنین بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر بین بیمه های تکمیلی و پایه تاکید کرد و افزود: این درخواست مردم است که بیمارستان هایی که بیمه های تکمیلی را پوشش می دهند، در مورد بیمه های پایه نیز همین روند را داشته باشند.

وی با اشاره به این که برای رسیدن به این مهم تمام موانع را باید به حداقل برسانیم، خاطرنشان کرد: تمام تلاشمان باید بازگرداندن اخلاق به جامعه پزشکی باشد و در این راه هرچقدر که می توانیم، باید هزینه کنیم.

وزیر بهداشت با تاکید بر این که هدف تمام وزیران بهداشت در دوره های بعد نیز باید اجرای هرچه بهتر گام سوم طرح تحول سلامت باشد، گفت: تمام مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی ناچار به اجرای قانون هستند و اگر این اتفاق نیفتد، سلامت ایرانی ها محقق نخواهد شد.

به گفته وی، باید جلوی هر بهانه ای برای اجرای این گام را برداریم و مطابق با انتظارات مردم و مسئولان رفتار کنیم تا اثربخشی بیشتری داشته باشیم.

هاشمی همچنین اذعان کرد: در این راستا هماهنگی بین بیمه های پایه و تکمیلی یک ضرورت است چون در طول سالهای گذشته این ارتباط به درستی برقرار نشده بود و شاید این اولین بار باشد که برای همکاری های موثر بین این دو بیمه مقدمات مناسبی فراهم شده است.

وزیر بهداشت در ادامه تاکید کرد: در حوزه سلامت، بیمه ها حامیان اصلی مردم در صیانت مالی هستند.

هاشمی ضمن بیان این که ممکن است عده ای از سودجویان و زیاده خواهان معتقد به اجرای کتاب جدید تعرفه ها نباشند، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت صراحتا اعلام می کند که اجازه نخواهد داد این افراد در کشور طبابت کنند و در این راستا با هیچ احدی رودربایستی نداریم.

وی در ادامه سازمان نظام پزشکی، انجمن ها و گروه های پزشکی را ملزم به مدیریت نحوه اجرای کتاب تعرفه ها کرد و گفت: در حوزه تخلف ها سخت ترین واکنش را نشان خواهیم داد و معتقدیم دریافت های غیرقانونی رشوه محسوب می شود.

هاشمی با بیان این که در مورد نحوه اجرای کتاب تعرفه ها آماده پذیرش هرگونه انتقادات و پیشنهادات هستیم، اعلام کرد: زمان می برد تا به نقطه مطلوب برسیم ولی مسیری که طی می کنیم درست است و وزارت بهداشت در این راستا به عهدی که دارد وفا دار است. ضمن این که سازمان نظام پزشکی، قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، و سازمان تعزیرات نیز مدافع اجرای مصوبه کتاب تعرفه ها خواهند بود.