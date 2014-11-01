به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مجیری اظهار داشت: این مسابقات در سالن هفدهم شهریور برگزار می‌شود و از همه کشتی‌گیران استان دعوت شده تا در مسابقات انتخابی استان حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه بر اساس تقویم مسابقات، وزن‌کشی رقابت‌ها روز چهارشنبه، چهاردهم آبان‌ماه برگزار می‌شود، افزود: مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان استان اصفهان بر اساس مقررات و آئین‌نامه‌های مسابقات کشوری و بین‌المللی برگزار می‌شودو نفرات برتر این مسابقات نیز به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند.

رئیس هیئت کشتی استان اصفهان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اتفاقاتی که در مسابقات کشتی انتخابی بزرگسالان استان اصفهان روی می‌دهد، تجلیل از روسای پیشین هیأت کشتی بوده، بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، روسای پیشین هیئت کشتی استان مورد تقدیر قرار می‌گیرند و از آنها برای فعالیت دوباره در عرصه کشتی دعوت به عمل می‌آید.

وی با تاکید بر اینکه وفاق و همدلی نیاز کنونی این رشته ورزشی در استان بوده، تصریح کرد: از همه افرادی که دغدغه کشتی دارند دعوت می‌کنیم با حضور در فعالیت‌های مختلف، هیئت کشتی را برای پیشرفت روز افزون این رشته ورزشی در استان یاری کنند.

مجیری تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با کمک تمامی کشتی‌گیران، مربیان، داوران و مسئولان، شرایط لازم را برای توسعه و پیشرفت کشتی اصفهان فراهم آوریم و به یاری خداوند متعال، با همدلی و وفاق شاهد روزهای بسیار درخشانی برای این رشته ورزشی در استان هستیم.