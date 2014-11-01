بارش باران تردد درمحورهای مواصلاتی زنجان را سخت کرده است/تمهیدات امنیتی و انتظامی برای هشتم محرم

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش باران که از امروزدر سطح استان زنجان آغاز شده محورهای مواصلاتی استان خیس و لغزنده است و کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت می باشد که در این میان باید رانندگان دررانندگی سرعت مطمئنه را رعایت کنند.



وی اظهار داشت: با توجه به بارش باران رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند چرا که به علت لغزندگی سطح جاده ها کنترل وسیله نقلیه بسیار سختی صورت می گیرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان وضعیت ترافیک در محورهای مواصلاتی استان را بسیار روان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر تاکنون با توجه به بارش باران مشکل خاصی وجود ندارد.

سرهنگ شیر محمدی گفت: رانندگان برای جلوگیری از حوادث ترافیکی باید مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و در مواقعی که جاده لغزنده است دقت را در رانندگی مد نظر قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه فردا دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود گفت: محورهای مواصلاتی از دیروز بعد از ظهر میهمان مسافران به استان می باشد که در این راستا رانندگان با دقت و حوصله رانندگی کنند.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: مسافران برای شرکت در مراسم حسینیه اعظم زنجان ابتدا وسیله نقلیه خود را از نظر فنی کنترل کنند چرا که با توجه به گزارش هواشناسی بارش برف در گردنه ها حاکم خواهد بود.

وی افزود: برای روز هشتم محرم پلیس راه با ۱۰۰ درصد توان و نیرو تمهیدات امنیتی و انتظامی برای سلامتی رانندگان را در دستور کاریی خود قرار داده است ولی باید باز هم رانندگان خود قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، یاد آورشد: رانندگان وسیله نقلیه خود را به سیستم روشنی مجهز کنند چرا که در مواقع بارش و موقع شب دید بسیار ضعیف می شود.

سرهنگ شیر محمدی به عامل تصادفات در زمان بارش در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: در زمان بارش ۷۰ درصد از عامل تصادفات سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، سرعت غیر مجاز و عدم رعایت فاصله طولی است که در این راستا رانندگان این چهار عامل خطر ساز را در رانندگی خود مد نظر قرار دهند.

وی یاد آورشد: رانندگان به بحث خستگی و خواب آلودگی از رانندگی دست بکشند و برای استراحت یک مکان مناسب را انتخاب کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: رعایت فاصله طولی مناسب، بستن کمربند ایمنی، کنترل خودرو از لحاظ فنی و ایمنی و گرمایشی در فصل زمستان برای رانندگان بسیار ضروری است.